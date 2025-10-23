El modelo de vender para crecer que el Genk y el Betis llevan por bandera

Siempre se ha dicho que para que un equipo de fútbol crezca deportivamente debe también tener unos números económicos saneados y al alza. Este apartado se puede conseguir o bien ganando títulos o clasificándose asiduamente para disputar la Champions League (que principalmente es la competición ... europea que realmente da dinero) o consiguiendo traspasos millonarios que generen las famosas plusvalías que ayuden a que las arcas de los clubes tengan números positivos. Hay muchos clubes que pueden considerarse vendedores para crecer y dos de ellos, según lo visto en los últimos años, se enfrentan el jueves en el Cegeka Arena, el KRC Genk y el Real Betis.

Atendiendo a la información que aporta Transfermarkt, portal que maneja de forma bastante certera no sólo los valores de mercado de los clubes y de los futbolistas, sino que también aporta acertadamente cifras de fichajes y de traspasos, hay bastante similitud en el modelo utilizado por el el Genk y el Betis en las últimas temporadas, lo que ha hecho, sin ir más lejos y poniendo como ejemplo a los verdiblancos, que acumulen once temporadas consecutivas en Primera división, las últimas cinco jugando de forma seguida en las competiciones europeas, habiendo ganado una Copa del Rey y disputado, por primera vez en su historia, una final continental, la de la Conference League el pasado mes de mayo en Breslavia. Además, se puede comprobar que el perfil de jugador joven y con proyección es el que se repite en ambos clubes.

Por ejemplo, el Genk ha venido en las últimas temporadas a futbolistas bastante reconocidos: Sander Berge, con 21 años, fue traspasado al Sheffield United en la temporada 19-20 por 25 millones de euros; El-Khannouss, con 20 años, fue vendido en la temporada 24-25 al Leicester por 22,5 millones, mismo equipo que fichó a Wilfred Ndidi en el curso 16-17, cuando el centrocampista también tenía 20 años, por 17,6 'kilos'; también en la campaña 16-17, el extremo jamaicano Leon Bailey, entonces con 19 años, fue traspasado, en su caso al Bayer Leverkusen, por 16,7 millones; Trossard, internacional belga, puso rumbo al Brighton con 24 años en el curso 19-20 por 16,56 millones; a la Atalanta se marcharon dos futbolistas: Malinovskyi se vendió cuando tenía 26 años en el curso 19-20 por 13,6 millones y el danés Maele, con 23 años, fue traspasado el año 20-21 por 13,7 'kilos'. El último trabajo millonario del cuadro belga ocurrió este pasado verano. El delantero nigeriano Tolu Arokodare salió del Genk al Wolverhampton por 26 millones de euros.

Además, del conjunto belga han salido, hace años, eso sí, jugadores todavía más reconocidos. Por ejemplo, el exbético Alejandro Pozuelo, con 27 años en la temporada 18-19, fue vendido al Toronto de la MLS por poco más de 9 millones de euros. Y en el año 11-12, ambos al Chelsea, Thibout Courtois, con 19 años, fue vendido por 8,95 millones de euros, y Kevin de Bruyne, con 20 años, se traspasó por 8 millones.

De Lo Celso a Fabián, pasando por Joaquín, Jesús Rodríguez o Dani Ceballos

En el Betis, los nombres son más conocidos por los seguidores verdiblancos. Aquí van algunos ejemplos. Lo Celso, de nuevo en el club verdiblanco, es la venta más cara que ha hecho el club heliopolitano hasta la fecha. Cuando tenía 24 años, y tras sólo una campaña como bético y una temporada cedido, en el curso 20-21 fue vendido al Tottenham por un montante total (cesión más traspaso), de 48 'kilos'; Fabián, con 22 años, se traspasó en el curso 18-19 por 30 millones al Nápoles; o Pau López, también de regreso ahora, se vendió a la Roma en la 19-20, cuando tenía 24 años, por 23,5 millones. En este último año natural, tres traspasos importantes a sumar: Johnny Cardoso, con 23 años, se marchó en verano al Atlético de Madrid por 24 'kilos'; Jesús Rodríguez, con 19 años, fue vendido al Como 1907 por 22,5 millones; y en el mercado invernal el turno fue de Assane Diao, que, también con 19 años, igualmente se fue al conjunto italiano, en su caso por 12 millones de euros.

En la campaña 06-07, con 25 años, Joaquín se fue al Valencia por 25 millones siendo, hasta ese momento, el traspaso más caro de la historia del Betis, ahora ya superado por Fabián y Lo Celso. Otro canterano, Dani Ceballos, fue vendido por 16,5 millones de euros al Real Madrid en la temporada 17-18 cuando tenía 20 años.