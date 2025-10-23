Suscríbete a
Europa LEague

El modelo de vender para crecer que el Genk y el Betis llevan por bandera

Berge, El-Khannouss, Ndidi, Leon Bailey, Trossard, Maele, Malinovskyi o Milinkovic-Savic destacan en la lista del club belga, en la que también aparecen el exbético Pozuelo, Courtois o De Bruyne

Fabián, Joaquín, Johnny Cardoso, Pau López, Lo Celso, Luiz Felipe, Dani Ceballos, Jesús Rodríguez o Assane Diao son algunas de las ventas más altas en la historia del Betis

El azerí Masiyev, árbitro del Genk - Betis

Arokodare, Berge y El-Khannouss, las ventas más caras de la historia del Genk
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Siempre se ha dicho que para que un equipo de fútbol crezca deportivamente debe también tener unos números económicos saneados y al alza. Este apartado se puede conseguir o bien ganando títulos o clasificándose asiduamente para disputar la Champions League (que principalmente es la competición ... europea que realmente da dinero) o consiguiendo traspasos millonarios que generen las famosas plusvalías que ayuden a que las arcas de los clubes tengan números positivos. Hay muchos clubes que pueden considerarse vendedores para crecer y dos de ellos, según lo visto en los últimos años, se enfrentan el jueves en el Cegeka Arena, el KRC Genk y el Real Betis.

