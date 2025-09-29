«Míster Betis» aguarda el futuro ganando

Reconocido por el club. Ante su gente. El plebiscito de la Cartuja resultó unánime hacia un entrenador de leyenda. Para muchos, el mejor de la centenaria historia verdiblanca. Para el resto, irrepetible. Un ganador que le ha cambiado la cara a toda la institución. ... Caballero del fútbol. «¿El entrenador más importante? No soy yo el encargado de calificarlo. Lo que sí me ha gustado siempre en los equipos que entreno es que hagan disfrutar a la hinchada, que sean ofensivos y que interpreten el fútbol dentro del campo con la pasión de afuera», decía el preparador chileno en los instantes previos al duelo ante el Osasuna en la Cartuja.

El aficionado bético lleva un lustro conviviendo con Manuel Pellegrini, con una sonrisa de oreja a oreja, desempolvando sus mejores galas para pasearse por Europa. Y hasta tocando plata. Pero quiere más. La hinchada clamó en la Cartuja por el Ingeniero, aprovechando el caluroso y emotivo gesto que el propio club le brindó al estratega santiaguino con su ampliación en el aire. Por Pellegrini, está claro. Quiere 'eternizarse' en verdiblanco. Cuanto antes, mejor. No hay nada claro. Tan legítimo es su deseo como que el club pida su tiempo; los gestores del Betis tienen todo el derecho del mundo a manejar ahora los diferentes escenarios de futuro, a reflexionar sin perder el equilibrio, porque, entre otras cosas, ellos, Haro y Catalán, son los que eligieron y dotaron de las herramientas adecuadas en cada momento a un entrenador extraordinario dispuesto a ensanchar su idilio con Heliópolis.

Pellegrini se convirtió anoche en el técnico con más partidos dirigidos en la historia del club verdiblanco. Lo hizo como mejor sabe, ganando. 2-0 a Osasuna para disparar al equipo a posiciones europeas. En los prolegómenos del duelo, recibió sobre el césped de manos del presidente, Ángel Haro, la distinción del club bajo la atronadora ovación de toda la hinchada verdiblanca en el coliseo cartujano, y con toda la plana mayor a pie de campo, desde Joaquín Sánchez hasta Rafael Gordillo, pasando por todo el cuerpo de consejeros presente. Un reconocimiento unánime que llega en medio del escenario abierto por la renovación del técnico.

Durante el homenaje in situ, fue el propio speaker del club quien encarnó el deseo de miles de béticos por la megafonía del coliseo cartujano: «Que sean muchos, muchos más los partidos» del Ingeniero con el Betis, gritó a los cuatro vientos. Lo bautizó, además, como «Míster Betis», ante una parroquia enloquecida y tremendamente feliz con su director de orquesta y con el equipo. Poco más que decir si así lo desea el animador oficial del club jaleado por cincuenta mil béticos. La entidad decidirá. No ahora.

Son 264 partidos con el Betis desde que aterrizó en el Benito Villamarín, adelantando a otro mito heliopolitano como Lorenzo Serra Ferrer (263) en el ranking de entrenadores más longevos en la entidad. La muestra de amor del club y de la Cartuja esbozan señales que querrían materializarse, o no, ante un contrato que expira el próximo mes de junio. Es una decisión que va más allá de sueldos y de sueños de Champions, aunque todo está entrelazado.

Pellegrini ha firmado en este periplo con el Betis 123 victorias, 72 empates y 69 derrotas, con un total de 409 goles a favor y 310 en contra, lo que mejora los guarismos del propio Serra Ferrer, con 116 victorias, 84 empates y 63 derrotas, con 382 goles a favor y 283 en contra.

«Me acuerdo de muchísimos momentos, pero me impresiona más la velocidad a la que pasa el tiempo. Esta es la sexta temporada y se van sumando todos esos partidos. Más que todo, me quedo con la alegría de estar estos cinco años acá». Las palabras del chileno tanto en la previa como en la rueda de prensa posterior al partido contra el Osasuna, para muchos, suenan a despedida, a la cercanía del final de un ciclo que con pausa y naturalidad escribe sus últimos renglones dorados. Pellegrini es leyenda, historia presente. Su futuro y el del Betis aguardan.