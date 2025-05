Miranda: «El Betis debe salir en la vuelta a ganar, de la Fiore no te puedes fiar ni un minuto»

Antes del partido de ida ante la Fiorentina, en el Benito Villamarín se recordaba a través de un magnífico tifo en Gol Sur los cuatro títulos de los que presume el Betis en su historia. Aparecían Unamuno con la copa de la Liga ... 1934-35, Esnaola con la Copa de 1977, Dani corriendo a celebrar la conquista de 2005 y Juan Miranda de rodillas en una imagen icónica de nuestros tiempos en el éxito más reciente de los verdiblancos, en 2022. Ahora, a las puertas del que quiere el Betis que sea el siguiente trofeo en sus vitrinas, el canterano nacido en Olivares hace 25 años agradece ese recuerdo desde Italia, donde se jugará mañana la vuelta de la semifinal. Allí sabe bien Miranda lo que se siente en estas previas y cómo se respira a pocos kilómetros de Florencia. Reside en Bolonia, donde triunfa con su equipo aspirando a repetir puestos europeos y ya en la final de la Coppa Italia, que se jugará la semana que viene ante el Milan.

-¿Qué tal se encuentra en la experiencia italiana?

-Estoy muy bien. El equipo está ahora luchando en la liga por una plaza por Europa y nos clasificamos para la final de la Copa. Peleamos por cosas importantes y me encuentro muy a gusto. Queda poco de temporada y dentro de nada ya podremos desconectar. Aquí me acogieron muy bien. La liga me ha gustado. El equipo es una familia. El capitán me recibió nada más llegar y se ofreció para todo lo que necesitara. El vestuario se reúne dos o tres veces a la semana para tomar café como un grupo de amigos de toda la vida. Esas cosas se notan. Este equipo no tiene estrellas y funciona muy bien, todos ponemos nuestro granito de arena. ¿El italiano? Lo llevo bastante bien. Es parecido al español y estoy dando clases desde octubre. Me gusta hablarlo y lo entiendo.

-¿Qué espera de la vuelta de la semifinal entre la Fiorentina y el Betis?

-Yo aún no he jugado en el Artemio Franchi porque lo haremos en un par de semanas. Y cuando la Fiorentina jugó en Bolonia yo estaba lesionado. Pero es un equipo tal y como se vio en el Villamarín. Tiene puntos fuertes. Dodó fue una baja sensible para ellos y que Kean sólo jugara 45 minutos le vino bien al Betis. De la Fiore no te puedes fiar ni un minuto. Ellos ya saben jugar en estas alturas porque es su tercera semifinal seguida en la Conference. En su casa son fuertes. Yo lo que espero es que el Betis se muestre al cien por cien.

«A este Betis da gloria verlo; mis entrenadores estuvieron antes en la Fiorentina y sólo me dicen elogios» Juan Miranda Futbolista del Bolonia

-¿En el vestuario del Bolonia le comentan algo del partido?

-Mis entrenadores (Vicenzo Italiano y su cuerpo técnico) vienen de la Fiorentina, donde estuvieron las últimas temporadas, y me preguntaron cómo veía el duelo. Ellos me hablaron muy bien del Betis, que está en un gran momento. Me dicen que en Florencia no lo tendrá fácil pero que va a ser un gran partido. También me preguntan mucho por la ciudad y yo les cuento todo lo bueno que tiene Sevilla, que es mucho. El Betis lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien con algo muy importante en el fútbol que es la constancia. Y ojalá siga así muchos años más.

-¿Qué tiene que hacer el Betis en el Artemio Franchi?

-Manuel (Pellegrini) ya lo dijo. No debe especular, sino salir a ganar. Habrá un ambiente difícil pero el Betis va con esa ventaja. Hay que salir como se hizo en el Benito Villamarín. Yo espero que saliendo así y con la ventaja de 2-1 sea suficiente y ojalá todo acabe con felicidad verdiblanca.

-Supongo que cuando se vio en el tifo del Villamarín en el partido de ida sentiría algo especial...

-Me lo mandaron mis amigos y familiares que estaban en el estadio. Lo vi en mi casa, estaban aquí mis hermanas, y me emocioné. Estaba encantado, es un orgullo verte representado así por tu afición. He pedido que me guarden un trozo de la tela del tifo de recuerdo. Ah, y le quiero dar la enhorabuena a la grada de animación de Gol Sur por el trabajazo que hacen. Lo he vivido en primera persona y es así. Hacen las cosas muy bien y cuando el club y la grada se entienden, todo es más fácil. Le echan muchas horas a esto sin obtener nada a cambio.

-¿Y qué le parece el Betis esta temporada?

-Da gloria verlo. Se nota el buen grupo humano. Me recuerda mucho al del año de la Copa. Todos van a una y así es como se consiguen las grandes cosas. Se ha demostrado. El Betis hace buen fútbol y con trabajo la suerte está más cerca. Me gusta mucho la temporada que está haciendo el equipo. El partido ante el Espanyol no pude verlo porque jugábamos pero al salir vi el vídeo del gol de Antony, que estaba por todos lados. Estoy muy contento porque el Betis es mi equipo y todo lo bueno que le pase al Betis es bueno para mí.

-Se ha criticado este año a Pellegrini pero ahí tiene al equipo...

-Es un gran entrenador, me ha ayudado mucho. Poco más se puede decir de él. Le conozco y sé que al Betis le ha dado muchísimo. Sólo puedo tener palabras buenas de él.

-¿Le gustaría haber estado aquí en estos momentos?

-A todos los béticos nos gustaría pero yo soy futbolista y unas temporadas estás aquí y otras, allí. Se verá en el futuro. Estoy contento en Bolonia. Y como bético voy a disfrutar del equipo con mis amigos y familiares.

-¿Se acercará a Florencia para ver el partido?

-No puedo porque el viernes jugamos en Milán pero lo veré seguro por la tele y con el deseo de que gane el Betis.

-¿Si el Betis se clasifica a la final de Polonia irá?

-Ya me moveré yo para ello, pero no me gusta ahora hablar de eso, primero hay que clasificarse. No es fácil.