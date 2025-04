Miranda apunta al Oporto de Zubizarreta

Juan Miranda y el Betis terminarán definitivamente su relación cuando el día 30 de junio finalice el contrato que les une.El presidente Ángel Haro declaró haber hablado con el jugador y le planteó la renovación en su momento: «Estamos hablando porque acaba ahora contrato. El Betis le ha planteado una horquilla de salario que entiende que es el que se ajusta a él. Pero si entiende que el salario que quiere ganar es otro y encuentra otro club que se lo firme, le damos la mano y las gracias por todo». Sin embargo, las pretensiones del jugador y del club están lejos de cualquier entendimiento.

El destino de Miranda apunta al oeste de la Península Ibérica, donde hubo interés, según el medio portugués O Jogo, del Sporting de Lisboa, pero el mejor posicionado es el Oporto. Según Marca, el andaluz desembarcaría en la ciudad del norte de Portugal, siendo pretendido por Andoni Zubizarreta, quien ya se interesaría por el jugador en su etapa como director deportivo del Olympique de Marsella.

La intención del sevillano no era otra que renovar, pero no a cualquier precio. El desempeño del jugador tras cuatro temporadas en el club era mayor al salario que se le ha ofrecido desde las oficinas del club, o eso considera el jugador, por ello, ha visto con buenos ojos no avanzar en las negociaciones y hacer las maletas.

El Betis ya ha trabajado en la marcha de Miranda, haciendo válida la llegada del lateral francés Perraud, y se está a la espera de concretar un segundo perfil más joven. El francés ha jugado cedido en el OG Niza la pasada campaña procedente del Southampton, llegará a Heliópolis a cambio de 3,5 millones de euros y firmará entre cuatro y cinco temporadas. Perraud estaba ante su último año de contrato en el club inglés y éste lo declaró transferible tras su ascenso a la Premier League.