Minutos para Pablo García en la victoria de la sub 21 ante Rumanía (0-2)

España coloca el broche de oro a esta primera vuelta de la fase de grupos de clasificación para el Europeo de 2027. Un solvente triunfo ante Rumanía que coloca a la sub 21 con 15 puntos de los 15 posibles. Un duelo en el ... que no salió como titular el bético Pablo García, pero que sí tuvo una participación muy activa y dejó alguna que otra jugada marca de la casa para demostrar su buen nivel competitivo.

David Gordo planteó un partido serio en Transilvania, donde el frío y la lluvia acompañaron en todo momento este martes. No es un rival fácil Rumanía, que está necesitado de puntos, y planteó un partido intenso ante los 10.000 espectadores presentes. No obstante, España aguantó bien esa puesta en escena y fue llevando el combate a su terreno.

Avisaba por el flanco derecho y por ahí encontró el premio. Mayenda leyó la cabalgada de Fresneda y el lateral ganó la línea de fondo para ponerle un balón perfecto a Gonzalo. El delantero saltó para poner el 0-1 de cabeza en el minuto 17.

Rumanía reaccionó ante este gol y asedió al combinado español sin frutos, y así se llegó al descanso. Ya en la segunda mitad, España salió con la intención de dominar hasta el final. Y así lo hizo, embotellando al rival, hasta que en el minuto 53 puso tierra de por medio con el segundo, obra de Fresneda.

El combinado nacional se liberó con ese segundo tanto y, va en la genética de este equipo, fue a por más. Fresneda y Gonzalo volvieron a encontrarse en una oportunidad muy clara y Rumanía no sabía cómo salir de su campo, superada por los buenos minutos de los internacionales de David Gordo. Pablo García, nada más salir, estuvo a punto de cantar el tercero con un gran cabezazo, pero Lefter se lo impidió con una muy buena parada. Salvo algún arrebato rumano, España tuvo todo bajo control hasta el final, mereciendo incluso ampliar la renta.