Suscríbete a
+Palmera

Minutos para Pablo García en la victoria de la sub 21 ante Rumanía (0-2)

El canterano bético salió en el minuto 64 y participó muy activamente en el ataque de la selección española

Minutos para Pablo García en la victoria de la sub 21 ante Rumanía (0-2)
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

España coloca el broche de oro a esta primera vuelta de la fase de grupos de clasificación para el Europeo de 2027. Un solvente triunfo ante Rumanía que coloca a la sub 21 con 15 puntos de los 15 posibles. Un duelo en el ... que no salió como titular el bético Pablo García, pero que sí tuvo una participación muy activa y dejó alguna que otra jugada marca de la casa para demostrar su buen nivel competitivo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app