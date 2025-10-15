45 minutos para Lo Celso en la goleada de Argentina ante Puerto Rico (0-6)

La participación de Lo Celso con la selección de Argentina en la ventana internacional de octubre ha terminado este miércoles con la participación en el amistoso ante Puerto Rico disputado en Miami.

El centrocampista del Betis disputó los primeros 45 ... minutos en el encuentro que terminó con goleada de Argentina por 0-6. Lo Celso, titular, fue sustituido en el tiempo de descanso cuando el marcador estaba 0-3 a favor del equipo dirigido por Scaloni. Mac Allister, en dos ocasiones, y Montiel marcaron los goles de Argentina en el primer tiempo. En la segunda mitad, un doblete de Lautaro Martínez y un gol en propia puerta de Echevarría completaron el marcador.

Lo Celso venía de participar días antes en el también encuentro amistoso ante Venezuela. El centrocampista, que tuvo los 90 minutos de juego, marcó el único gol del partido a la media hora del primer tiempo. Una vez completada la participación con Argentina se espera el regreso a Heliópolis de Lo Celso. LaLiga volverá para el Betis el sábado con el partido a domicilio ante el Villarreal en la novena jornada del campeonato.

