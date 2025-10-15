Suscríbete a
45 minutos para Lo Celso en la goleada de Argentina ante Puerto Rico (0-6)

El centrocampista bético fue sustituido al descanso del encuentro amistoso

La Marruecos de Abde, de nuevo titular, cierra su fase de clasificación al Mundial con pleno de victorias

Messi y Lo Celso, en el transcurso del Puerto Rico-Argentina
Juan Arbide

La participación de Lo Celso con la selección de Argentina en la ventana internacional de octubre ha terminado este miércoles con la participación en el amistoso ante Puerto Rico disputado en Miami.

El centrocampista del Betis disputó los primeros 45 ... minutos en el encuentro que terminó con goleada de Argentina por 0-6. Lo Celso, titular, fue sustituido en el tiempo de descanso cuando el marcador estaba 0-3 a favor del equipo dirigido por Scaloni. Mac Allister, en dos ocasiones, y Montiel marcaron los goles de Argentina en el primer tiempo. En la segunda mitad, un doblete de Lautaro Martínez y un gol en propia puerta de Echevarría completaron el marcador.

