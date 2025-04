Las mil maneras béticas de llegar a Bialystok

El Betis, y nunca es noticia, no estará solo en Bialystok. Se juega entrar en unas semifinales europeas y aunque la combinación para el viaje es compleja, hasta 500 seguidores verdiblancos se han buscado la forma de llegar a esta ciudad polaca ... que hace frontera con Bielorrusia. Desde las más diversas procedencias, con escalas increíbles y con historias de todo tipo, el beticismo ocupará su sitio en el Chorten Arena para dejarse oír y tratar de ayudar a su equipo para poder celebrar el pase a unas semifinales europeas por vez primera en su historia. Hay muchísimos ejemplos pero en Alfinaldelapalmera.com traemos los de tres béticos que narran sus peripecias para estar en el duelo. Todo con combinaciones complejas, a pesar del tirón de la Semana Santa y el 2-0 de la ida. Un trayecto que busca la gloria y que tiene a protagonistas que ya vivieron experiencias de todo tipo en Roma, Mánchester, Mlada o Varsovia.

Para Jorge el viaje será de la siguiente forma. «Nosotros salimos desde Sevilla en avión hacia Varsovia. Somos seis desde aquí y se une mi hermano que vive en Londres y para antes en Kaunas. Llegaremos a Bialystok al mediodía del jueves y después tomaremos el tren de vuelta hacia Varsovia el viernes a mediodía. Va también un bético de Budapest que se llama Geri, por ejemplo. Estuvo el fin de semana pasado en Sevilla viendo los últimos partidos del equipo pero también los del femenino, fútbol sala y de cantera. Empapado de Betis. Otros compañeros van a Cracovia y nosotros tomamos el Poznan-Málaga«, asegura quien ha estado «en todos los desplazamientos en Europa del equipo esta temporada menos el de Varsovia. Y en otros años fui, entre los que destaco más, a Moldavia. Nos acercamos también a la zona de Tiraspol, que es prorrusa, en una furgoneta y con poca gente que hablara inglés, traduciendo con el móvil. Para pagar teníamos que comunicarnos a gritos y el dinero pasaba de mano en mano desde donde estábamos sentados hasta el conductor. Cosas de la antigua URSS«.

Jorge es «optimista» por el 2-0. «Lo que se vio en la ida es que el Betis es bastante superior pero fue más corto de lo merecido y eso me hace tener un poco de temor porque la eliminatoria aún está abierta. Veo a la gente con mucha confianza hablando de finales, de la Fiorentina... Hay que dar el paso y no va a ser fácil, cualquiera te puede ganar. El Jagiellonia ha llegado a cuartos y algo de nivel tendrá aunque en la ida ofrecieron poco«, sentencia.

Betis Bohemio es el proyecto cultural en el que participa Enrique, que voló desde Sevilla a Varsovia y la vuelta la hará por Alicante. El presupuesto total de su desplazamiento, incluyendo vuelos, piso de alquiler, la entrada y el coche para llegar a Bialystok es de 500 euros. «Voy con tres amigos: uno es de la peña 41010 de Triana y otros dos de Juventud 1907. Cuando termine el partido haremos noche en Varsovia y regresamos«, narra. »Yo creo que vamos a pasar la eliminatoria. Estamos en una situación muy buena, con un juego que por fin hemos dado con él, donde se demuestra la calidad de la plantilla y el cuerpo técnico. Al Jagiellonia lo veo más limitado. El 2-0 pudo parecer corto pero en la vuelta no debería plantear mucho problema. Es cierto que en estos campos se aprieta mucho. Estuve en el del Legia y no he sentido una situación tan asfixiante como ese partido. El fútbol polaco es eso pero el Jagiellonia no es el Legia. Si aguantamos los arreones de este equipo y demostramos nuestra calidad no habrá problemas. Llevan 20 partidos sin perder en su casa pero deberíamos pasar sin problemas. Ojalá lo hagamos porque ya tenemos los billetes para Florencia«, decía cruzando los dedos y soñando con la semifinal.

«Viajo mucho con el Betis. A nivel europeo estuve en Varsovia, en Moldavia que sí que fue un viaje curioso en plan odisea. Prefiero ir a partidos así que al campo del Chelsea, por ejemplo. Fuimos muy pocos béticos. Varsovia también lo vivimos con intensidad, yendo en la ida por Eindhoven y la vuelta con escala en Treviso. La experiencia fue tremenda. Hace dos años estuve en el campo del Ludogorets. Hice Roma-Bucarest y luego un autobús a Razgrad. También estuve en Mánchester que me las ingenié para acabar antes las clases que imparto en la universidad para irme a Málaga y llegar al partido. En Roma, que yo vivía allí, fue una invasión bética. Siempre andamos con la idea de hacer lo imposible para buscar las escalas más inverosímiles para llegar a ver al Betis«, sentenciaba Enrique.

Desde Alemania sale Carlos, que reside en Munster y pertenece a la activa peña 13 Streifen (13 Barras). «Vamos cuatro béticos que hemos quedado en Düsseldorf. Hay otros que tienen que salir de nazarenos en Berlín (ríe). Es broma. Somos muchos béticos por aquí pero se estarán reservando para la final. Yo voy en tren y luego me recogen Paco, Camilo y otro alemán. Vamos a Bruselas en coche, que son tres horas, y cogemos el avión hasta Varsovia. Hacemos noche y el jueves por la mañana nos vamos en un vehículo de alquiler a Bialystok. Tras el partido dormimos ahí y volvemos. Una odisea. Yo tengo 66 años y espero no caerme«, dice entre risas de nuevo.

Carlos invertirá también unos 500 euros en este desplazamiento. «Yo estoy jubilado y para eso sí me merece la pena gastar el dinero», señala quien estuvo también en viajes anteriores como Gante o Boleslav. «En la peña tenemos socios de Sevilla, Ciudad Real, Alicante y muchas partes. Y queremos seguir creciendo. Hace dos años nos encontramos en Braunschweig varios béticos que nos conocíamos de Múnich, Berlín, Hannover, Munster y Düsseldorf y empezamos a hablar por teléfono, formamos un grupo de Whataspp y montamos una peña con mucho trabajo porque las normas alemanas son especiales. Ya estamos federados. Nos da alegría conocer a gente del Betis y ayudarnos, pero no sólo en cosas del equipo, sino para saber dónde puedes comprar jamón en Alemania, dejarnos un coche o cualqueir necesidad. Nos comunicamos mucho online pero queremos que más béticos se enteren de que existe una peña en Alemania«, destaca. En Polonia espera Carlos que »no haya problemas porque entre los polacos hay bastantes ultras pero los del Betis no solemos hacer jaleo y nos portamos bien. Sólo queremos celebrar el pase a semifinales«.