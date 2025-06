Miguel Calzado, sobre Pablo García: «Demuestra que el Betis es su pasión y que lo siente desde pequeño»

Pablo García celebra el pase de España a la final de la Eurocopa sub 19

Su nombre ya tiene presencia en los programas deportivos nocturnos de las principales emisoras de radio. No es para menos. El lunes, con cuatro goles en la semifinal ante Alemania que finalizó con un espectacular 6 a 5 en el marcador, metía a la selección española sub 19 en la final de la Eurocopa de la categoría, que se disputará mañana jueves 26 de junio ante Países Bajos. Campeonar en el torneo continental sub 19 sería ponerle la guinda a una temporada 2024-25 que para Pablo García ya ha sido de ensueño. De renovar con el Real Betis, el club de toda su vida, hasta el año 2029, a debutar con el primer equipo y tener presencia en varios partidos, pasando por jugar varios encuentros en Primera RFEF con el Betis Deportivo, a estar en el banquillo de la final de la Conference en Breslavia ante el Chelsea o proclamarse campeón de la Copa de Campeones de División de Honor Juvenil con el equipo bético que dirige Dani Fragoso.

El director de la cantera del club bético, Miguel Calzado, se ha pronunciado en los últimos días sobre Pablo García ante las cámaras de Directo Gol y, sobre los cuatro goles con España (que no es la primera vez que los anota esta temporada, ya que con el juvenil bético también marcó un 'póker' de cuatro tantos al Real Madrid en la Copa del Rey), comentó que «la verdad que todos los que conocemos a Pablo y que trabajamos en la cantera sabemos que siempre ha tenido un idilio con el gol desde que era pequeño, no ha hecho nada diferente en este partido que hiciera en partidos anteriores«, dijo.

Sobre la trayectoria del de Alcosa en el club bético, Calzado valoró que «entro muy pequeño y ha ido quemando etapashasta conseguir debutar con el primer equipo, donde ha dejado algunos detalles esta temporada, pero todavía es un jugador en formación. Le queda por recorrer, tiene que seguir trabajando y ojalá le llegue el ansiado premio que viene buscando desde bien pequeño, de esa consolidación en nuestro primer equipo«.

Por último, cuestionado por las declaraciones de Pablo García en la Cope, en las que, preguntado por su preferencia entre el Madrid o el Barcelona, y anteponiendo al Betis, el joven jugador verdiblanco dijo que prefería a los azulgrana por su buena relación con los canteranos barcelonistas en la selección, Calzado respondió que «él lo deja claro. En su día a día demuestra que el Betis es su pasión y que lo siente desde pequeño. Se ha criado en la casa y su máxima ilusión es jugar y asentarse en el primer equipo. Ante una pregunta de elección entre dos equipos de LaLiga lo único que el chico muestra es que simpatiza más con los amigos que tiene en la selección de uno de los dos equipos. Este año ha hecho una renovación importante y larga con nosotros, porque su ilusión desde los seis años es debutar y, sobre todo, asentarse en el primer equipo del Real Betis Balompié«, sentencia para finalizar.