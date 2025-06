Miguel Calzado defiende a Jesús Rodríguez por las críticas recibidas tras la final ante el Chelsea: «Ahora creo más en él que ayer»

El Betis se proclamó campeón por primera vez en su historia de la Copa de Campeones Juvenil. Uno de los máximos responsables de este éxito es Miguel Calzado, director de fútbol formativo del club, que ha mostrado este lunes su alegría por este triunfo y ha valorado cuáles serán las líneas maestras del club en sus escalafones inferiores de cara a la próxima temporada. Igualmente también ha analizado cómo son las situaciones de jugadores que ya han llamado seriamente a las puertas del primer equipo como Pablo García,Ángel Ortiz o, sobre todo, Jesús Rodríguez.

El de Alcalá de Guadaira ha sido importante en la segunda vuelta para Manuel Pellegrini, aunque en los últimos partidos del curso perdió la titularidad y acabó siendo criticado tras sus minutos en la final de la Conference League ante el Chelsea. Durante una entrevista concedida a El Pelotazo de Canal Sur, Miguel Calzado ha salido en defensa del extremo internacional sub 21: «Es un chico de 19 años, es su priemra final y es normal que le pueda afectar. Lo que tengo claro es que ahora creo más en Jesús que ayer. Tiene condiciones para ser un futbolista importante no sólo en el Betis, si no en España. Hay que tener paciencia, pero no hay que pedirle responsabilidad de ese calibre. Quizás otros jugadores tendrían que haber tirado del carro. Muchas veces se es injusto con los jugadores. Le va a hacer más fuerte, le va a hacer crecer. Está con la selección española, son cosas que va acumulando en la mochila y no tengo ninguna duda de que va a volver a darnos muchas alegrías y que va a ser un jugador muy impoertante en nuestro país».

Calzado aseguró que, tras ganar la Copa de Campeones, «el premio gordo es la clasificación para la Youth League». Además, alabó a los futbolistas que han logrado conquistar este título ya que componen un grupo «bueno, sano y tiene hambre».

Pablo García y Manu González estuvieron con el primer equipo en la final de la Conference League y viajaron a Ponferrada para poder participar con el equipo de Dani Fragoso en la final four de la Copa de Campeones, un esfuerzo que Calzado valoró del siguiente modo: «No me gusta eso de que han bajado a los futbolistas. No bajan, suben, pero su equipo no es el primer equipo. Tienen que seguir formándose. El día a día lo tienen que seguir haciendo cuando les toque. No son futbolistas consolidados en la élite y hay que tratarlo con naturalidad. Hay que alabar el compromiso que han tenido. Se pegaron una paliza. Es todo un sacrificio. Tienen un gran sentido de pertenencia y tienen ilusión en llegar a lo más alto con el Betis».

No quiso aclarar Calzado si será Dani Fragoso quien sustituirá a Arzu en el banquillo del Betis Deportivo, pero sí quiso dejar claro que la filosofía no cambiará y que «taparle hueco a gente que viene apretando de abajo no lo vamos a hacer» aunque matizó que «no siempre es bueno precipitar ese proceso por las expectativas» y que por ello conviene analizar cada situación.

Además, reconoció que las negociaciones para renovar a Ángel Ortiz siguen su curso y aseguró que lo más importante es que los resultados para el primer equipo lleguen: «La estrategia del club es clara, las conversaciones que tenemos con la dirección deportiva van por esa línea: el Betis ha hecho una apuesta por la cantera, está invirtiendo, cree en el trabajo que se está realizando y para que esa inversión tenga un beneficio necesitamos al primer equipo. El reconocimiento está bien para nosotros y para fuera, pero el rédito económico no es ninguno y lo que importan son los éxitos del primer equipo».

Más temas:

Betis