Míchel: «El Betis está hecho para estar en Europa»

El entrenador del Girona FC, Míchel, compareció este sábado en rueda de prensa antes de encabezar el viaje del conjunto catalán hasta Sevilla, donde mañana domingo, a partir de las 16.15 horas, se enfrentarán al Real Betis en la Cartuja en el choque correspondiente ... a la 13ª jornada de LaLiga 25-26.

El madrileño no dudó en elogiar al conjunto dirigido por Manuel Pellegrini. «Es un equipazo, con un entrenador muy top, es la realidad. Están en Europa y es un equipo que está hecho para estar en Europa. Espero un partido complicado, difícil, pero nuestro pensamiento y actitud es ganar mañana. Son un equipo que tienen mucha posesión y que entiende muy bien las situaciones de juego porque hace el campo amplio. Tiene extremos diferenciales y debemos controlar estas situaciones. Primero ser capaces de dominar la posesión: es una situación complicada porque es un equipo que en la situación táctica defensiva se posiciona muy bien y recupera muchos balones en campo rival. Tenemos que hacer un gran partido con balón porque solo a nivel defensivo no nos dará para ganar mañana. Si somos capaces de dominar la pelota es menos complicado que tengamos problemas en defensa, sabiendo que además es un equipo muy bueno en transiciones», valoró para empezar.

De Pellegrini dijo que «siempre es un entrenador cuyos equipos juegan muy bien a la pelota, que son capaces de dominar».

Por último, de su equipo, el Girona, comentó que «estamos en una situación complicada en la que debemos salir haciendo partidazos. Quedan siete partidos hasta que acabe la primera vuelta y cuando acabe queremos estar fuera de los puestos de descenso pero estos son partidos difíciles y debemos dar un paso adelante», finalizó.