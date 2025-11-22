Suscríbete a
La Santa Sede envía a Ramón Valdivia como administrador apostólico del Obispado de Cádiz y Ceuta
El partido entre el Betis y el Girona de este domingo se queda sin Policía Local

Míchel: «El Betis está hecho para estar en Europa»

El entrenador del Girona destaca a Antony y Abde como dos «extremos diferenciales» y también dice del equipo bético que «recupera muchos balones en campo rival»

Isco está de vuelta: Pellegrini lo incluye en la convocatoria del Betis para jugar ante el Girona

Míchel sigue desde la banda el Barcelona - Girona de la pasada temporada 24-25
Míchel sigue desde la banda el Barcelona - Girona de la pasada temporada 24-25 Reuters

J. S.

El entrenador del Girona FC, Míchel, compareció este sábado en rueda de prensa antes de encabezar el viaje del conjunto catalán hasta Sevilla, donde mañana domingo, a partir de las 16.15 horas, se enfrentarán al Real Betis en la Cartuja en el choque correspondiente ... a la 13ª jornada de LaLiga 25-26.

