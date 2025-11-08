En Mestalla, tercer partido del Betis con García Verdura esta temporada

El Valencia - Betis de la duodécima jornada de LaLiga EA Sports será dirigido por el árbitro catalán Víctor García Verdura, de 31 años. Será la tercera ocasión en la que este colegiado pite a los verdiblancos esta temporada, con lo que habrá estado ... en tres de los doce duelos ligueros de los de Manuel Pellegrini.

En los anteriores el Betis empató 1-1 ante el Elche en el Martínez Valero y ganó 2-0 contra Osasuna en la Cartuja. En las estadísticas globales, los heliopolitanos han coincidido con el árbitro catalán en ocho ocasiones en LaLiga, con un balance de tres victorias, cuatro empates y una derrota.

García Verdura se estrenó en Primera en la temporada 2023-24, cuando pitó al Betis en tres ocasiones: empate en Granada (1-1), triunfo ante Las Palmas (1-0) y victoria en Pamplona (0-2). En la 24-25 también coincidió tres veces con el Betis, todas en el Villamarín: derrota con el Mallorca (1-2) y empates ante Rayo y Valencia (1-1).

Este colegiado aún no ha pitado esta campaña al Valencia, con quien tiene un balance de dos triunfos, un empate y ninguna derrota en los tres encuentros que ha dirigido al conjunto de Metalla.

El árbitro catalán estará asistido desde el VAR por el gallego Javier Iglesias Villanueva.