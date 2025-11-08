Suscríbete a
+Palmera
Última hora
Estable el policía herido de bala y sigue la operación en Isla Mayor en busca de los autores de los disparos
En directo
Procesión extraordinaria de la Hermandad del Museo, en directo: recorrido y última hora

En Mestalla, tercer partido del Betis con García Verdura esta temporada

El colegiado catalán ha estado presente en tres de los doce encuentros ligueros de los verdiblancos este curso

Dónde ver Valencia - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Víctor García Verdura
Víctor García Verdura
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Valencia - Betis de la duodécima jornada de LaLiga EA Sports será dirigido por el árbitro catalán Víctor García Verdura, de 31 años. Será la tercera ocasión en la que este colegiado pite a los verdiblancos esta temporada, con lo que habrá estado ... en tres de los doce duelos ligueros de los de Manuel Pellegrini.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app