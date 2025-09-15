Suscríbete a
El mercado de fichajes tiene eco en el once del Betis

Seis incorporaciones de este verano, siete si se cuenta a Natan, fueron titulares ante el Levante y Amrabat debutó en el segundo tiempo

El Betis regala un empate al Levante tras una siesta de diez minutos (2-2)

Antony, en el Levante-Betis de este domingo
Juan Arbide

La tarde no es que pintara regular, es que directamente iba camino de un desastre total. La puesta en escena del Betis había sido terrible. La actitud y el acierto permitieron al Levante marcar dos goles cuando apenas había empezado el balón a ... rodar. Es clave salir con decisión y estar muy centrados desde el mismo instante en el que el árbitro dice que hay que empezar a jugar. Sin embargo, visto lo visto en el inicio, quedó bien claro que el Betis llegó tarde al partido. La temperatura era alta y, además, el balón parecía quemar en los pies de los futbolistas verdiblancos. Sirva de ejemplo la jugada del segundo gol del Levante. El Betis no tenía nada claro aquello de salir con el balón jugado y, encima, no cerraba en condiciones en las llegadas del equipo dirigido por Julián Calero.

