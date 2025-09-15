El mercado de fichajes tiene eco en el once del Betis

La tarde no es que pintara regular, es que directamente iba camino de un desastre total. La puesta en escena del Betis había sido terrible. La actitud y el acierto permitieron al Levante marcar dos goles cuando apenas había empezado el balón a ... rodar. Es clave salir con decisión y estar muy centrados desde el mismo instante en el que el árbitro dice que hay que empezar a jugar. Sin embargo, visto lo visto en el inicio, quedó bien claro que el Betis llegó tarde al partido. La temperatura era alta y, además, el balón parecía quemar en los pies de los futbolistas verdiblancos. Sirva de ejemplo la jugada del segundo gol del Levante. El Betis no tenía nada claro aquello de salir con el balón jugado y, encima, no cerraba en condiciones en las llegadas del equipo dirigido por Julián Calero.

Cierto es que entre el primer y el segundo gol del partido tuvo Riquelme una ocasión que terminó con el balón en el larguero de la portería de Ryan. Pero en cierto modo fue un espejismo. El Betis no funcionaba. Era un día esperado. Volvía el fútbol después del primer parón de la temporada. Una vez también que se había cerrado el mercado veraniego de fichajes. Un fin de semana futbolístico con cierto sabor a comienzo, a «primera» jornada, a día de reencuentros, a volver a empezar. Y el Betis que suspendía de manera rotunda al cuarto de hora de partido empezó a recuperar algo de camino a través de una vía clara. Balones a Antony.

El brasileño, después de unos primeros minutos de desconcierto general, apareció. Fue ganando terreno poco a poco. Con su fútbol habitual. A veces midiendo al defensa contrario por el costado. También buscando soluciones por zonas interiores. Siempre cerca del área contraria. Con velocidad y verticalidad. El Betis seguía lejos de todo pero las sensaciones empezaban a ser algo distintas. Cierto es que tampoco era muy complicado mejorar el espantoso comienzo. En tiempos complicados, balones a Antony. El brasileño buscaba pases, asistencias y también se animaba en el camino hacia la portería contraria. El que la encontró fue Cucho Hernández. Generoso como siempre en el esfuerzo y, esta vez sí, marcando. Con calidad. Giro y remate ajustado desde fuera del área. En un gesto que se va convirtiendo en seña de identidad.

Sustituciones

Manuel Pellegrini decidió en el descanso darle un primer giro al once inicial del Betis. A un equipo en el que habían jugado de titulares seis de los fichajes del equipo bético en el mercado veraniego, siete si se tiene en cuenta a Natan. Fichajes en el campo. Valles, Valentín Gómez, Junior, Deossa, Antony y Riquelme comenzaron el partido. Y en el segundo tiempo también llegó el momento de Amrabat. Pau López, titular en las dos primeras jornadas y que volvía a una convocatoria, fue suplente.

Deossa, en el Levante-Betis de este domingo ep

Deossa, que ya había debutado en el tramo final del Betis-Athletic, fue sustituido ayer en el descanso. Estuvo en la acción que desembocó en el segundo gol del Levante y con el transcurrir de los minutos, al igual que ocurrió con varios de sus compañeros, empezó a encontrarse algo más cómodo. En la circulación de balón y también cerca del área contraria. Incluso tuvo opción de buscar la portería de Ryan. Fueron muchos los futbolistas béticos que contaron al menos con una oportunidad en el partido. Riquelme y el larguero. Altimira en la acción revisada en el VAR. Bellerín y un remate de cabeza despejado por Ryan. Valentín Gómez tras un saque de esquina. Antony, de nuevo Antony. Y el encontró definitivamente portería fue Fornals. Otro que fue de menos a más en el partido.

Lo Celso sustituyó a Deossa. A menos de 20 minutos para el 90 hubo más movimiento. Volvió Abde y lo hizo con un pase de máxima calidad que optimizó Fornals. Amrabat, por su parte, tardó apenas unos segundos en aportar algo necesario en todo centro del campo, ir al cruce y ganar el balón. Bakambu salió al final pero no tuvo opciones. Ryan despejó un remate cercano de Lo Celso poco después del 2-2. No hubo más. El Betis volvió a empatar.