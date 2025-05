Los mensajes de los jugadores del Betis a la afición tras la final: «Gracias, sigamos haciendo historia juntos»

Los jugadores de la primera plantilla del Real Betis han utilizado sus perfiles de redes sociales para darle las gracias a su afición por el apoyo recibido durante toda la temporada y especialmente en la final de la Conference League en Breslavia, donde fue impresionante la demostración de la grada verdiblanca. Hombres relevantes en el equipo como Isco, Lo Celso, Bartra, Antony o Fornals mostraron su agradecimiento y su deseo de corresponder a la grada con algún éxito más en las próximas campañas.

Isco dejaba un mensaje muy claro en su perfil. «El objetivo siempre es ganar, pero perder forma parte de la vida y del deporte. Lo importante es saber reponerse y seguir insistiendo, disfrutar del camino y el camino es bueno. Béticos, muero de orgullo de veros alentando en las buenas y en las malas y de que nunca nos dejéis solos. ¡Orgulloso de formar parte de las trece barras y de entender la vida como vosotros! ¡Os debemos cosas buenas y será más pronto que tarde! Esto no ha acabado», publicaba el capitán verdiblanco.

Mientras, Lo Celso iba en la misma línea: «Ustedes lo merecían más que nadie. Nos sentimos locales en cada ciudad de Europa, y en Polonia no fue la excepción. Gracias por hacer que cada paso se sintiera como en casa. Más allá de la tristeza y el dolor siento orgullo por el equipo que lo intentó hasta el final pase lo que pase. Pero el fútbol siempre da revancha, y vamos a seguir dejándolo todo por este escudo y por ustedes. Musho Betis».

Más breve que el argentino era Fornals pero también directo en su orgullo. «Con el corazón como todo lo que hago, os escribo estas palabras de agradecimiento a compañeros por la temporada bonita vivida y a la afición por llevarnos en volandas cada tres días por España y por Europa», decía el castellonense, mientras que Natan afirmaba que «viví una noche que guardaré conmigo para siempre. La decepción de no haber traído a casa la victoria pero la certeza de estar en el lugar que amo y rodeado de aficionados apasionados. Gracias, béticos, por mostrarme este verdadero amor».

Para Bartra, «a veces se gana, otras se pierde y se aprende, el fútbol y la vida son así. Pero siento de verdad que esta temporada el Betis ha ganado y ha crecido de manera agigantada. Un grupo muy unido y comprometido que se ha dejado el alma en cada partido y ha creído en todo momento, incluso en los momentos difíciles. Una directiva y trabajadores del club que nos cuidan y se desviven por el Betis a más no poder y sobretodo, una afición que se siente identificada con el equipo y que ha demostrado una vez más que esta por encima de las mejores incluso de Europa. Lo de ayer fue una barbaridad tanto en Polonia como en Sevilla. Un sentimiento incondicional que va más allá de todo. Sois lo más grande que tiene el Betis. La comunión entre club, equipo y afición, es la más grande que he vivido aquí desde que llegué hace siete años y esto es algo que ya sabéis que no es nada fácil de conseguir. Y es por esto, que sé que lo mejor está por llegar y que siento que formar parte de esta familia y este sentimiento es el regalo más grande.GRACIAS a todos por vuestro cariño diario y por estar siempre ahí. Sigamos haciendo historia juntos y sobretodo, que viva el Real Betis Balompié».

También se referían a este tema Antony y Adrián. El brasileño afirmaba que «la tristeza es por estar tan cerca… ¡Pero el orgullo que siento ahora es mucho mayor! Qué orgulloso estoy de llevar esta camiseta y construir una historia tan bonita. Hemos hecho historia, sépanlo. A todos los fans que nos habéis seguido en cada momento, les digo con toda la sinceridad del mundo: ¡¡Nos habéis hecho más fuertes!!». Y Adrián consideraba que «cerramos una temporada que hay que valorar. ¿Queríamos más? Por supuesto. ¿Estamos jodidos? Mucho. Pero este final amargo solo nos va a empujar más para daros todo lo que os merecéis. Gracias, porque sentir que nos apoyáis ha sido la clave de todo lo bueno. Viva el Betis».