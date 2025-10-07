Suscríbete a
La mejor plantilla en la etapa de Pellegrini

El fondo de armario del Betis permite el mejor rendimiento ante la alta rotación del técnico y que se vislumbre la aspiración de subir otro peldaño en la clasificación

Espanyol - Betis: Pau López lanza al Betis y evita una injusticia (1-2)

Los jugadores del Betis celebran en Cornellá el triunfo ante el Espanyol
Los jugadores del Betis celebran en Cornellá el triunfo ante el Espanyol efe
Mateo González

Mateo González

La histórica inversión que el Real Betis planteó en su mercado de verano, agotando los 125 millones de límite de gasto en plantilla deportiva con más de 65 millones en fichajes y dejando salir a sólo un titular indiscutible (Johnny Cardoso), está teniendo ... repercusión inmediata esta temporada. Manuel Pellegrini es un seguro de vida a la hora de garantizar rendimiento en sus jugadores y el paso adelante del club ha sido mejorar el fondo de armario del equipo para que la rotación pueda ser tan alta como se está viendo, con protagonismo repartido y con la mejora evidente en los rendimientos individuales y colectivos. Sin Isco, mermado en la posición de centrales por las bajas y con el jugador más caro del verano como Deossa aún casi sin mostrarse, el Betis está en puestos de Liga de Campeones a un punto del Villarreal, tercero, y por delante del Atlético, sus próximos dos rivales ligueros. Duelos que evaluarán si los heliopolitanos estarán realmente ahí en esa pelea, que es la que quiere afrontar el club en esta temporada de crecimiento.

