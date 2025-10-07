La mejor plantilla en la etapa de Pellegrini

La histórica inversión que el Real Betis planteó en su mercado de verano, agotando los 125 millones de límite de gasto en plantilla deportiva con más de 65 millones en fichajes y dejando salir a sólo un titular indiscutible (Johnny Cardoso), está teniendo ... repercusión inmediata esta temporada. Manuel Pellegrini es un seguro de vida a la hora de garantizar rendimiento en sus jugadores y el paso adelante del club ha sido mejorar el fondo de armario del equipo para que la rotación pueda ser tan alta como se está viendo, con protagonismo repartido y con la mejora evidente en los rendimientos individuales y colectivos. Sin Isco, mermado en la posición de centrales por las bajas y con el jugador más caro del verano como Deossa aún casi sin mostrarse, el Betis está en puestos de Liga de Campeones a un punto del Villarreal, tercero, y por delante del Atlético, sus próximos dos rivales ligueros. Duelos que evaluarán si los heliopolitanos estarán realmente ahí en esa pelea, que es la que quiere afrontar el club en esta temporada de crecimiento.

Las declaraciones de Haro y Catalán iban en ese sentido de ambición, buscando progresar para que la Champions pase de ser un sueño a una posibilidad. El reparto de responsabilidades en el plantel responde a la política que emplea siempre Pellegrini y que precisa que la variedad sea más rica para que el nivel no decaiga en cada frente que se encara, ya sea en LaLiga como en Europa. Es la idea que ha tenido Manu Fajardo con este diseño de grupo. El técnico chileno ya ha ubicado como titulares a todos los futbolistas del equipo a excepción de Adrián y, obviamente, Isco. La capacidad de poder cambiar a una decena de futbolistas de un partido a otro sin que el rendimiento se vea afectado es una de las especialidades de la gestión del chileno desde 2020 en este equipo.

«Me parece una plantilla muy equilibrada, creo que están los puestos bastante doblados, tenemos muchos partidos que jugar, en ese aspecto creo que se ha hecho muy buen trabajo. Los números así lo indican, si sumamos los de las dos campañas anteriores entre lo que se vendió y lo que se compró, comparado con esta, creo que está muy igualado. Se pudo hacer buenas campañas anteriores vendiendo más de lo que se compró y este año se ha equilibrado y ojalá que el equipo también tenga una muy buena temporada«, señalaba Pellegrini en estas semanas valorando el trabajo desarrollado por Fajardo y su equipo en la composición del grupo verdiblanco.

En años anteriores el técnico sí había exigido del club una inversión mayor recordando siempre que en el verano de 2019 se habían destinado prácticamente cien millones de euros y que a él le había tocado una época más compleja tras el Covid aunque pudo disfrutar de la mejor versión de los jugadores que llegaron en esa temporada (Borja Iglesias, Fekir, Álex Moreno, Juanmi...). Poco a poco el club ha ido recuperando su posición económica y ahora está convencido de poder dar el salto hacia competir por entrar en la Liga de Campeones más allá de la satisfacción de estos años de repetir en Europa League o Conference.

Se produce este hecho en un año especialmente sensible dado que desde el consejo y la dirección deportiva se decidió esperar para renovar a Pellegrini buscando que los planteamientos de las partes fueran coincidentes para tener un futuro común después de cinco años de buenos resultados. En ese sentido, la entidad considera que ha hecho bien su trabajo dándole herramientas al técnico para poder cumplir los objetivos más ambiciosos que se están marcando ahora y superar la competencia con otros rivales y mirar más a clubes con mayor potencial como el Villarreal o el Atlético, si se diera el caso.

Lo cierto es que en la plantilla del Betis se ha elevado esta temporada la competencia en la portería con dos guardametas que se pueden alternar sin problemas en la titularidad, que en la línea de centrales Valentín Gómez ha multiplicado la aportación casi nula de Mendy del curso anterior, que Amrabat le ha dado solidez a la medular en un puesto en el que hubo bajas sensibles como Guido o Johnny y que la línea de mediapuntas, la mejor del equipo, está respondiendo a pesar de la baja de Isco, además de que Cucho está madurando como la apuesta goleadora que llegó en enero. Mientras, otros jugadores que el año pasado pasaron inadvertidos por lesiones como Bellerín y Marc Roca están rindiendo a enorme nivel y Fornals ha tomado el liderazgo. Ocurre que el equipo ya no tiene dependencia en un solo futbolista, como podría ser echando de menos a Isco, pero que tampoco lo sufre con sus sustitutos, dado que Lo Celso o Antony han estado irregulares y el protagonismo se ha repartido en todas las facetas para bien del conjunto. Además, jugadores como Altimira, Natan o Abde han multiplicado su valor gracias a la mejora de sus prestaciones y eso tendrá significado en próximas ventanas de mercado.

El reto del Betis de la 2021-22

Dos jugadores por puesto, alto rendimiento y la sensación de que la plantilla tiene más fondo y capacidad que la que ofreció en la temporada 2021-22 la mejor versión del Betis de Pellegrini logrando el quinto puesto y alzando el título de la Copa del Rey, además de caer en los octavos de final de la Europa League ante el Eintracht de Frankfurt, que a la postre fue el campeón. Ahora ese es el reto que tienen los Fornals, Lo Celso, Pau López, Amrabat, Abde, Natan y compañía para buscar ser mejores que Canales, Fekir, Borja Iglesias, Guido o Juanmi. El tiempo dirá.

Mientras, el Betis de este tiempo se ha entretenido en ser el equipo de las cinco grandes ligas europeas (LaLiga, Premier League, Ligue 1, Serie A y Bundesliga) que menos encuentros ha perdido desde marzo hasta ahora. Cuando cayó ante el Genk en el intrascendente duelo de vuelta en el Villamarín por 0-1, condicionado por el 0-3 de la ida en Bélgica, el Betis no sabía que iba a tener una secuencia así en la que en 31 encuentros únicamente ha perdido con Villarreal, Atlético, Chelsea y Athletic. Barcelona o Manchester City lo han hecho en cinco ocasiones.

Y este Betis está a un punto del mejor inicio liguero con Pellegrini en ocho jornadas (16 puntos en la 2022-23) y del pasado parón a este ha ido incrementando su capacidad goleadora con dos tantos por partido y encajando únicamente seis en este tramo, con dos porterías a cero y con el afianzamiento de la pareja de zurdos Natan-Valentín. Un desarrollo de plantilla que invita a plantearse como reales los más altos objetivos que se planteen este curso en Heliópolis.