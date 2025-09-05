Medio millón más para el Betis por el estreno de Jesús Rodríguez con España

El traspaso de Jesús Rodríguez desde el Real Betis al Como sigue dejando réditos económicos. El más reciente está asociado al estreno del extremo nacido en Alcalá de Guadaíra con la selección española absoluta. Este paso más en su carrera era una de las variables que se incluyeron en este acuerdo con el club italiano para que en Heliópolis incrementaran los ingresos por su marcha. Jugó Jesús Rodríguez el tramo final del Bulgaria - España clasificatorio para el Mundial 2026 cuando suplió a Lamine Yamal.

Por esta participación de Jesús Rodríguez en el duelo de la selección dirigida por Luis de la Fuente recibirá el Betis medio millón de euros que se añaden a las cifras que ya se conocieron de su traspaso al Como, como avanza El Correo. Fueron 22,5 millones fijos más tres en variables de muy fácil cumplimiento (bloques de partidos garantizados) y otros tres por diferentes hitos, como este estreno con España.

Además, el Betis mantiene el 12,5 por ciento de la plusvalía de una posible venta posterior del extremo por encima de los 22,5 millones, con lo que seguirá estando muy pendiente de sus evoluciones en el Como y en su carrera.

Esta semana el propio Jesús Rodríguez ha hecho declaraciones señalando que «siempre he dicho que me encantaría volver porque mi sueño era debutar allí y quedarme muchos años. No ha sido así. No lo quería decir, pero mi intención es esa, volver al club y devolverle lo que nos dieron en la final (de la Conference League) y no le podimos devolver. Ojalá en un futuro jugar en el club que me lo dio todo y darles un trofeo europeo que se lo merecen», comentó en una entrevista concedida a Canal Sur.

Más temas:

Betis