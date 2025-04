Medina Cantalejo lamenta lo ocurrido tras el polémico Rayo - Betis: «Personas que yo entendí que eran civilizadas, se dedicaron a incendiar el tema»

Luis Medina Cantalejo, presidente del CTA, recordó este lunes lo que sucedió tras el Rayo Vallecano-Betis en el que Álex Moreno, futbolista por entonces de los verdiblancos, fue expulsado. El sevillano lamentó que entonces recibió «amenazas muy fuertes contra mí y mi familia» y que «hubo personas que yo entendí civilizadas, que se dedicaron a incendiar el tema». Con respecto al caso Negreira, Medina Cantaljo indicó que «aunque todo quede aclarado, eso va a ser una losa que quede por siempre para el fútbol español».

«Fue tan alucinanter todo lo que pasó tras un Rayo-Betis... Isi agachó más la cabeza de la cuenta, siguió el juego y cuando terminó la jugada lo llamaron al árbitro y sacó tarjeta roja. Ni la saqué yo, ni tuve pinganillo directo con el árbitro. Me iba a Arabia para la Supercopa y tuvo que intervenir hasta el delegado del Gobierno. Hubo amenazas muy fuertes contra mí y mi familia. Hubo personas que yo entendí civilizadas, que se dedicaron a incendiar el tema. Son cosas que ya están olvidadas. Entré un 29 de noviembre y no me dio tiempo ni a sentarme en el despacho. Muñiz tuvo la jugada aquella y no hubo nada, luego ha vuelto a pitar al Betis dentro y fuera sin problemas. Lo que pueda escucharse no tiene nada que ver con la relación institucional que el CTA pueda tener con los clubes de la ciudad», ha comentado este lunes en Radio Sevilla. «Siempre he tenido una relación muy buena con los dos equipos. Sé lo que pasó y algún día esa persona y yo hablaremos», agregaba sin desvelar hacia quien apuntaba.

«No he tenido quejas ni del Betis ni del Sevilla», aseguraba Medina Cantalejo que reconocía que «hemos hablado de jugadas puntuales, pero no de que haya ambiente malo». Quiso además el presidente del CTA dejar claro que no hay ningún tipo de conspiración hacia algún equipo señalando lo siguiente: «Una persona medio formada y normal no puede entender que con 20 árbnitros de diferentes comunidades autónomas y cada uno de su padre y de su madre alguien pueda manipular esto porque es imposible. Más hoy con lo que tenemos. Cuando un árbitro está mal, está mal, cuando uno está bien, está bien. Tenemos charlas con periodistas y narradores y también cometen errores que escucho en las retransmisiones. La inmensa mayoría de las jugadas tienen justificación y te las podría dar, pero hay veces que hay un error y nada más».

«La ciudad no ha cambiado. Cuando arbitraba, también. Aunque no arbitraba a los equipos de la ciudad... excepto 45 minutos de un derbi en La Cartuja tras el que Don Manuel dijo que le había gustado mucho el arbitraje. Cuando tratas con la gente del club, tengo muy buena relación con Ángel Haro, es otra cosa a lo que te pueden decir o puedes escuchar. Es cuestión de ver los resultados deportivos. Hay equipos que están mejor que otros ahora porque han hecho esfuerzos y han trabajado bien. El Jueves Santo estuve por Sevilla paseando con mi mujer y sí que te dicen algo, pero no hay ningún tipo de historia. Se ha cambiado mucho de cuando empecé a ahora. Son tres años y medio en los que el callo se ha formado y aprendes a valorar quién dice una cosa y cuando lo dice», comentó también en referencia a la hostilidad que pueda sentir en la ciudad.

Más temas:

Betis