El mayor reto de Pellegrini

Manuel Pellegrini afronta su sexta temporada como entrenador del Betis. Con el del jueves ante el Utrecht en Europa League son 275 partidos oficiales del chileno como técnico del equipo verdiblanco. Entre ellos, capítulo significativo para el derbi sevillano. Once hasta el ... momento. Diez en Primera división y uno en los octavos de la Copa del Rey 21-22. El del domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán se convertirá en el duodécimo episodio de Pellegrini ante el Sevilla como entrenador bético.

Hasta ahora el balance del técnico chileno en los derbis sevillanos es de dos triunfos (ambos en el Benito Villamarín), cinco empates y cuatro derrotas. La aportación de Pellegrini al Betis desde su llegada en el verano de 2020 es altísima. No hay duda. El carácter competitivo del equipo ha subido varios peldaños. Dos años después de su fichaje, el Betis volvió a ganar un título, la Copa del Rey de 2022. Sin olvidar que Pellegrini es sinónimo de Europa para el equipo verdiblanco con las sucesivas clasificaciones para competición continental en las últimas temporadas. Sin embargo, en clave de derbi sevillano, hay una asignatura pendiente. Ganar al Sevilla a domicilio. Desde la temporada 20-21 hasta ahora, las visitas del equipo verdiblanco al Ramón Sánchez-Pizjuán terminaron con dos empates y tres derrotas.

La trayectoria de Pellegrini en los derbis sevillanos comenzó un 2 de enero de 2021 con un empate (1-1) en el Benito Villamarín. Julen Lopetegui era el entrenador del equipo sevillista. En casi cinco años de fútbol, Pellegrini ha afrontado derbis sevillanos ante seis entrenadores distintos. Tras el mencionado Lopetegui fueron apareciendo en el tiempo Sampaoli, Diego Alonso, Quique Sánchez Flores, Mendilibar y García Pimienta. Este domingo, Matías Almeyda se convertirá en el séptimo.

11 derbis sevillanos ha disputado Pellegrini como técnico del Betis con un balance de dos triunfos, cinco empates y cuatro derrotas

Es Lopetegui el técnico con el que más se ha encontrado Pellegrini en los derbis sevillanos. Prácticamente la mitad de los partidos del chileno en clave de derbi tuvieron lugar en la etapa de Lopetegui como entrenador del Sevilla. El empate ya mencionado de enero de 2021 tuvo lugar en un estadio sin espectadores debido a la pandemia. Los goles del encuentro llegaron en el segundo tiempo. Suso adelantó al Sevilla y cinco minutos después llegó el empate al transformar Canales un penalti. Posteriormente tuvo el equipo verdiblanco otra opción desde los once metros pero el lanzamiento de Fekir se encontró con la parada de Bono. Los futbolistas del Betis que participaron en el primer derbi sevillano de Pellegrini fueron Bravo; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez, Canales (Paul, m. 81); Lainez, Fekir, Aitor (Rodri, m. 89); y Loren (Borja Iglesias, m. 84). Mientras, por el Sevilla jugaron Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán (Óscar, m. 77), Gudelj; Óliver Torres (Rakitic, m. 46), Suso (Munir, m. 77), Ocampos (Aleix Vidal, m. 90); y De Jong (En-Nesyri, m. 46).

Poco más de dos meses después llegó el derbi de la segunda vuelta. En el Ramón Sánchez-Pizjuán ganó el Sevilla con un gol de En-Nesyri poco antes de la media hora de partido. El recorrido por la historia de los derbis sevillanos incluye también temporadas con más de dos derbis. El último ejemplo hasta el momento se localiza en el curso 21-22. En un plazo de poco más de tres meses, entre el 7 de noviembre y el 27 de febrero, tres derbis. El Sevilla ganó los dos correspondientes a LaLiga. 0-2 en el Benito Villamarín con los goles en el segundo tiempo de Acuña y Bellerín, en propia portería. En la segunda vuelta, Rakitic, al transformar un penalti, y Munir marcaron antes del descanso. En el tiempo de prolongación del segundio tiempo, Canales estableció el definitivo 2-1. Precisamente el futbolista cántabro había decidido en enero el marcador en la reanudación del partido de octavos de final de la Copa del Rey después de los goles iniciales de Papu Gómez y Fekir.

Pellegrini, en su primer derbi sevillano como técnico del Betis raúl doblado

La temporada 22-23 comenzó con Pellegrini y Lopetegui dirigiendo los destinos de Betis y Sevilla respectivamente. Sin embargo, a comienzos de octubre se anunció la destitución de Lopetegui y el regreso al equipo sevillista de Jorge Sampaoli. Un mes después llegó en el Benito Villamarín el primer derbi sevillano del curso. El Sevilla se fue al descanso perdiendo (gol de Jesús Navas en propia portería) y con diez futbolistas por expulsión de Montiel. Al poco de comenzar la segunda parte el Betis se quedó con nueve jugadores al ver tarjeta roja Fekir y Borja Iglesias. En el tramo final estableció Gudelj el definitivo 1-1.

Cuando Sevilla y Betis se encontraron de nuevo en el campeonato ya había terminado la segunda etapa de Sampaoli como entrenador en Nervión. José Luis Mendilibar se convirtió en técnico sevillista y el resultado en el derbi disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán fue de 0-0. Algo parecido ocurrió meses después, en el primer tramo del curso 23-24. A comienzos de octubre, el Sevilla decidió destituir a Mendilibar y firmar a Diego Alonso. En noviembre, a menos de 20 minutos para el final en Nervión, Ayoze vio portería. El gol del equipo bético encontró rápida respuesta de Rakitic y el derbi terminó en empate. El resultado de 1-1 se repitió en la segunda vuelta, momento en el que Quique Sánchez Flores era entrenador sevillista tras el final de la etapa de Diego Alonso que tuvo lugar a mediados de diciembre de 2023. A finales de abril de 2024, en el Benito Vilamarín, Isco adelantó al Betis al transformar un penalti en el primer tiempo y Kike Salas hizo el definitivo 1-1.

Después de dos temporadas consecutivas con empates en los derbis de LaLiga cambiaron los desenlaces en el curso 24-25. Cada equipo ganó en su estadio. El Sevilla, con García Pimienta de entrenador en los derbis de la primera y segunda vuelta del campeonato, ganó (1-0) a comienzos de octubre con un gol de Lukebakio al transformar un penalti. A finales de marzo, el Sevilla se adelantó en el marcador con un gol de Rubén Vargas pero el Betis remontó antes del descanso. Johnny y Cucho Hernández marcaron para el equipo verdiblanco estableciendo el definitivo 2-1. Este domingo, capítulo duodécimo para Pellegrini como entrenador del Betis en los derbis sevillanos.