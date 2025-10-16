Matilla, exjugador del Betis, elogia a Pellegrini: «Es un ser humano top, incluso mejor que entrenador»

El Real Betis viajará a Castellón para enfrentarse al Villarreal CF, en un encuentro muy trascendente para ambos equipos en sus aspiraciones por los puestos de Champions. Sólo un punto separa al conjunto de Manuel Pellegrini del cuadro de Marcelino. El ... partido, más allá de la importancia citada, tendrá una dosis de emoción por el reencuentro de algunos jugadores con su ex equipo, así como el propio Pellegrini. Fornals, Lo Celso, Bakambu, Ayoze y Pedraza son los cinco futbolistas que se verán las caras ante su antiguo club.

Otro jugador que también ha llevado la camiseta de Betis y Villarreal a lo largo de su carrera ha sido Javier Matilla. El futbolista de Toledo, que afronta su octava temporada en la segunda división griega en el Athens Kallithea, ha hablado con los compañeros de Canal Sur Radio en el programa de La Jugada, donde ha repasado la actualidad de ambos conjuntos y ha descrito a Manuel Pellegrini, entrenador que le hizo debutar en la élite del fútbol español.

Canterano del submarino amarillo, Matilla disputó su primer partido en Primera División con la elástica del Villarreal en la temporada 2008-09 de la mano de Manuel Pellegrini. 16 años más tarde, el centrocampista aún guarda un gran recuerdo del técnico chileno: «Es un ser humano top, incluso mejor que entrenador. Transmite paz, tranquilidad y confianza al futbolista. No solo se preocupa de lo táctico, sino que se preocupa también por cómo le va al jugador en su vida privada«.

Matilla salió del Villarreal en 2011 rumbo al Real Betis, donde formó parte del club durante cuatro temporadas (incluida la cesión al Real Murcia en la campaña 2012-13). El centrocampista toledano llegó a disputar 59 partidos con la camiseta del Betis, en los que anotó 3 goles. En aquellos años, el canterano del equipo castellonense vivió momentos de altibajos con el conjunto verdiblanco. En sus dos últimos cursos como bético (2013-14 y 2014-15) jugó Europa League, descendió a Segunda División y ascendió a Primera.

El de Toledo puso en valor la estabilidad por la que pasa el Real Betis, reconociendo que «lo más difícil es mantenerse en el alto nivel, compitiendo año tras año por Europa. Esa estabilidad es difícil de conseguir». Asimismo, Matilla confesó que «estoy feliz por que guardo un buen recuerdo, pero ahora estoy mucho más feliz por ver la estabilidad que ha conseguido«.