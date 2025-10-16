Suscríbete a
+Palmera

Matilla, exjugador del Betis, elogia a Pellegrini: «Es un ser humano top, incluso mejor que entrenador»

El centrocampista debutó en Primera división con el Villarreal bajo las órdenes del entrenador chileno

Marcelino superará el sábado a Pellegrini como entrenador con más partidos con el Villarreal

Matilla celebrando su gol ante el Sabadell en la temporada 2014-15
Matilla celebrando su gol ante el Sabadell en la temporada 2014-15 inés baucells - abc

Alberto Moreno

El Real Betis viajará a Castellón para enfrentarse al Villarreal CF, en un encuentro muy trascendente para ambos equipos en sus aspiraciones por los puestos de Champions. Sólo un punto separa al conjunto de Manuel Pellegrini del cuadro de Marcelino. El ... partido, más allá de la importancia citada, tendrá una dosis de emoción por el reencuentro de algunos jugadores con su ex equipo, así como el propio Pellegrini. Fornals, Lo Celso, Bakambu, Ayoze y Pedraza son los cinco futbolistas que se verán las caras ante su antiguo club.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app