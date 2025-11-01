Suscríbete a
Mateo Joseph, el delantero modelado por Paco Gallardo que el Mallorca birló al Betis: «Es una bendición»

El delantero, que vio frustrada su llegada a Heliópolis, cuenta con la plena confianza de Jagoba Arrasate tras una perfecta adaptación

Mateo Joseph celebra un gol con el Mallorca
Mateo Joseph celebra un gol con el Mallorca LaLiga
Samuel Silva

De entre todas las operaciones deseadas del verano, al Betis le faltó cerrar el fichaje de un delantero. El elegido en los planes de la dirección deportiva respondía al nombre de Mateo Joseph, que acabó recalando finalmente en el Mallorca después de ... un verano agitado con el Leeds United. «Estaba muy avanzado por el Betis, que fue el primer club que se interesó, pero no se pudo concretar», revela una fuente de la negociación para justificar su frustrada llegada a Heliópolis. En ese tira y afloja irrumpió el Mallorca, que tenía decidida la salida de Cyle Larin y optó por el internacional sub 21, que ahora cuenta con la plena confianza de Jagoba Arrasate para continuar con su crecimiento.

