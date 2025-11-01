Mateo Joseph, el delantero modelado por Paco Gallardo que el Mallorca birló al Betis: «Es una bendición»

De entre todas las operaciones deseadas del verano, al Betis le faltó cerrar el fichaje de un delantero. El elegido en los planes de la dirección deportiva respondía al nombre de Mateo Joseph, que acabó recalando finalmente en el Mallorca después de ... un verano agitado con el Leeds United. «Estaba muy avanzado por el Betis, que fue el primer club que se interesó, pero no se pudo concretar», revela una fuente de la negociación para justificar su frustrada llegada a Heliópolis. En ese tira y afloja irrumpió el Mallorca, que tenía decidida la salida de Cyle Larin y optó por el internacional sub 21, que ahora cuenta con la plena confianza de Jagoba Arrasate para continuar con su crecimiento.

Para rematar la planificación, al Betis le quedó pendiente la llegada de un punta y Mateo Joseph era el mejor colocado en la agenda de los técnicos. Las altas exigencias del Leeds, que sólo aceptaba un traspaso por encima de los 15 millones de euros y que se negaba a incluir una opción de compra en una posible cesión, provocaron que esa falta de entendimiento con el Betis y que se alargase esa tensa negociación. En esa circunstancias, el Mallorca aprovechó esas dudas para colarse. El club bermellón sí aceptó ese préstamo simple del joven delantero y éste, decepcionado con su entrenador -Daniel Farke- durante la pretemporada, acabó apostando por el equipo bermellón. La presencia de Pablo Torre, también fichado por el Mallorca este verano, fue decisiva. Amigos desde la infancia, las llamadas del centrocampista acabaron decantando la balanza y que el Betis se quedase sin '9'.

El nombre de Mateo Joseph venía apuntado desde hacía tiempo en Heliópolis. Su irrupción en el filial del Leeds había llegado de la mano de Paco Gallardo, el ahora seleccionador en las categorías inferiores de España, que modeló al delantero, con el que logró un histórico ascenso, hasta su salto al primer equipo. El sevillano creía en el potencial de Joseph, que también tomó una decisión clave al elegir participar con la Selección española por las raíces de su madre, nacida en Santander aunque viviendo en Inglaterra desde su fichaje por el club inglés. Víctor Orta captó al joven desde el Espanyol y así se inició la aventura inglesa de un Mateo Joseph, criado en Escobedo pero con raíces londinenses donde residieron sus padres.

«En Mallorca estamos todos contentos con él, no sólo por su trabajo en el campo sino que también es una excelente persona», cuentan desde el club bermellón, donde Mateo Joseph cayó de pie. «Los dos goles en el campo del Sevilla le han dado esa tranquilidad que necesita todo delantero, que al final viven de eso. Al final ha sido una buena elección», dicen desde el entorno del delantero, que se ha ido ganando minutos pese a esa competencia que tiene con jugadores consagrados como Muriqi o Abdón Prats.

«Es una garantía tener un jugador que puede rendir en distintas posiciones, hacerlo bien y estar comprometido» Jagoba Arrasate Entrenador del Mallorca

«Estoy encantado con Mateo Joseph. Ha partido desde una posición más abierta, ha aparecido por dentro, ha tenido ocasiones. Luego con dos puntas también se ha desenvuelto bien. Es una garantía tener un jugador que puede rendir en distintas posiciones, hacerlo bien y estar comprometido. Es una bendición tenerlo», aseguró Jagoba Arrasate sobre el internacional sub 21, después de que su adaptación haya sido mejor de la esperada.

«Es muy noble, quizá le falte tener más mala leche en el área, pero es joven y receptivo. Le viene bien un entrenador como Jagoba», añaden desde el Mallorca, donde Mateo Joseph empieza a recuperar esa mejor versión que se apagó el pasado año en el Leeds. Los datos atestiguan ese rendimiento del cántabro, que es el mejor revulsivo de LaLiga cuando entra desde el banquillo, con dos goles y una asistencia. Además, en el Mallorca sus números lo colocan como uno de sus mejores delanteros teniendo en cuenta los goles (2), asistencias (1), tiros bien orientados (1,2 por partido), recuperaciones (1, 7 p.p.), regates completados (0,8 p.p.) o tiros que son gol (17%).

Con parte de su familia y allegados en la grada de la Cartuja, Mateo Joseph se reencontrará con el Betis. El equipo que lo colocó entre sus preferencias pero que acabó chocando con las exigencias del Leeds. Un fichaje frustrado que favoreció la llegada del internacional sub 21 al Mallorca para satisfacción de un Jagoba Arrasaste que tiene fe ciega en su pupilo.