Mateo Flores sufre una lesión en su rodilla

Mateo Flores, que fue cedido por el Real Betis al FC Arouca en el mercado de fichajes, ha sufrido una rotura del menisco externo de su rodilla que le tendrá entre dos y tres meses apartado de los terrenos de juego, según informa Record.

El mediocentro salió desde el banquillo en las tres primeras jornadas disputadas, aunque cada vez contaba con más presencia sobre el verde. En la primera, entró al terreno de juego faltando 12 minutos para el final en la victoria por 3-1 frente al AVS Futebol. En la jornada dos, disputó 27 minutos en una contundente derrota ante el Sporting de Portugal, y en la tres, ya contó con la última media hora en el empate a tres frente al Rio Ave. Ya en los entrenamientos previos a la cuarta jornada frente al Vitória Guimarães, el canterano bético sufrió una lesión el menisco externo de su rodilla, lo que le impidió disputar el último duelo antes del parón.

En el curso pasado, el centrocampista tuvo más protagonismo del esperado en la primera plantilla bética, debido a las múltiples bajas del conjunto verdiblanco que le abrieron las puertas para poder sumar 620 minutos en 17 encuentros.

Este verano, el Real Betis vio con buenos ojos la cesión del jugador de 21 años al equipo luso, considerándola como una buena oportunidad para acumular minutos y ganar experiencia en una liga importante como la portuguesa.

Por su parte, la entidad verdiblanca percibirá 1,4 millones de euros por el 80% del pase del jugador si el FC Arouca consigue la permanencia en esta temporada. Transcurridas las cuatro primeras jornadas de liga, el conjunto luso se sitúa en la octava plaza con cinco puntos, con una distancia de cuatro puntos sobre el farolillo rojo.

