Matej Jug, árbitro para el Real Betis - Olympique de Lyon

El Comité de Árbitros de la UEFA ha anunciado que el esloveno Matej Jug será el encargado de dirigir el Real Betis - Olympique de Lyon de este jueves 6 de noviembre a las 21:00 horas. La sala VAR estará comandada por ... Dragoslav Peric.

El Real Betis cuenta con un grato recuerdo de la única vez en la que fue arbitrado por este colegiado. Fue en el Roma - Betis de la jornada 3 de la fase de grupos de la Europa League de la temporada 2022-23, cuando el conjunto verdiblanco logró una victoria (1-2) con un gol de Guido Rodríguez al borde del descanso y otro de Luiz Henrique en el minuto 88.

El colegiado Matej Jug también es conocido por el Olympique de Lyon. El esloveno ha pitado al conjunto francés hasta en tres ocasiones en competición europea. El balance del cuadro galo con el árbitro esloveno es de tres victorias.