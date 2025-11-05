Suscríbete a
La tormenta prevista para el mediodía en Sevilla se desplaza al norte

Matej Jug, árbitro para el Real Betis - Olympique de Lyon

El colegiado esloveno dirigió el Roma 1-2 Betis de Europa League en 2022

El Olympique de Lyon llegará a La Cartuja para medirse al Betis tras bloquearse frente al Brest

El Comité de Árbitros de la UEFA ha anunciado que el esloveno Matej Jug será el encargado de dirigir el Real Betis - Olympique de Lyon de este jueves 6 de noviembre a las 21:00 horas. La sala VAR estará comandada por ... Dragoslav Peric.

