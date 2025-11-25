Suscríbete a
Mastantuono y Güler, los precedentes de faltas como la de Antony que fueron sancionadas con amarilla

El club verdiblanco presentará alegaciones con la esperanza de que el criterio marcado con los jugadores del Madrid se siga para evitar la sanción del brasileño y que pueda jugar el derbi

El Betis presentará alegaciones por Antony para que pueda jugar el derbi

La patada de Güler contra el Atlético que fue pitada como penalti o la de Mastantuono ante el Espanyol que provocó sangre a Romero fueron sancionadas con amarillas
Mateo González

En el Real Betis estarán pendientes de lo que decida el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dado que los servicios jurídicos verdiblancos van a presentar un escrito de alegaciones buscando que Antony no sea sancionado con partidos ... de suspensión, lo que conllevaría que se perdería el derbi de este fin de semana. El club heliopolitano tratará de demostrar que la chilena es una acción de juego y que Antony no veía al rival en ese momento para conseguir que el extremo no sea castigado más que con amarilla, tal y como había decidido el árbitro en primera instancia antes de ser llamado por el VAR. La idea es que Antony pueda jugar el derbi si se atienden las alegaciones béticas. Y los precedentes pueden ayudar a ello, como dos vividos esta misma temporada con acciones parecidas y protagonismo de futbolistas del Real Madrid.

