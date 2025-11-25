Mastantuono y Güler, los precedentes de faltas como la de Antony que fueron sancionadas con amarilla

En el Real Betis estarán pendientes de lo que decida el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dado que los servicios jurídicos verdiblancos van a presentar un escrito de alegaciones buscando que Antony no sea sancionado con partidos ... de suspensión, lo que conllevaría que se perdería el derbi de este fin de semana. El club heliopolitano tratará de demostrar que la chilena es una acción de juego y que Antony no veía al rival en ese momento para conseguir que el extremo no sea castigado más que con amarilla, tal y como había decidido el árbitro en primera instancia antes de ser llamado por el VAR. La idea es que Antony pueda jugar el derbi si se atienden las alegaciones béticas. Y los precedentes pueden ayudar a ello, como dos vividos esta misma temporada con acciones parecidas y protagonismo de futbolistas del Real Madrid.

Sucedió con jugadas como las que protagonizaró Mastantuono en el Real Madrid - Espanyol con una patada alta con impacto en la cabeza de Carlos Romero, que tuvo que recibir asistencia médica al sangrar abundantemente. Sólo fue amonestado con tarjeta amarilla el jugador argentino.

También con otra acción en la que Arda Güler cometió penalti sobre Nico González al despejar con el pie en alto cuando el argentino iba a cabecear en el área en el duelo entre el Atlético y el Real Madrid y que sancionada con amarilla. La diferencia aquí es que el turco tocó el balón primero y después impactó en la cara del rival.

Antony, según recoge el acta, vio la roja «en el minuto 90 fue expulsado por dar una patada en la cara de un contrario usando fuerza excesiva en la disputa del balón». El caso es que Pulido Santana, desde el VAR, fue quien avisó a Galech Apezteguía, árbitro de campo, para que variara su decisión inicial de mostrar amarilla al brasileño. Y lo justificaba así: «He observado que existe una posibilidad de juego brusco grave donde el jugador del Betis, al intentar darle al balón, pues da una patada en la cara al adversario». Lo cierto es que el colegiado navarro no empleó el término «juego brusco grave» pero sí reconoce que fue en «disputa de balón» algo que también sucede con los precedentes citados.

Mientras, el propio Antony señalaba ayer mismo que las alegaciones que va a presentar el Betis ante el Comité de Disciplina van en ese sentido. «No tenía intención. Por eso que vamos a intentar alegar. Lo tenemos que intentar. Sé la importancia que tiene este partido y quiero jugarlo. Yo gané el cuerpo. Cuando hice la chilena ahí, no lo vi, yo estaba mirando el balón. Fue decisión del VAR, el árbitro sabe que yo no tenía intención», señalaba el jugador, que salió del campo apenado y pidiendo perdón a los aficionados béticos: «Fue muy duro para dormir. Me quedé en casa pensando toda la noche, dormí muy poco».

Antony, opiniones para todos los gustos

Muchos especialistas opinaron sobre la acción en las últimas horas. Iturralde González, en la Cadena Ser, sí veía roja: «Tú no puedes disputar un balón cuando el rival va con la cabeza y tú tienes el pie a casi dos metros. Estás cogiendo un riesgo innecesario. Hay fuerza y es juego brusco grave, puedes lesionar a un jugador». Mr Asubio, en X, afirmaba que «chilena de Antony a dos metros de altura que acaba pateando la cara del rival con fuerza excesiva. Es tarjeta roja por juego brusco y grave. Pone en peligro la integridad física del rival, por mucho que no quiera o que no lo vea. Nosotros debemos penalizar en base a las consecuencias para el jugador que recibe el golpe/patada/entrada, no teniendo en cuenta las intencionalidades». También Pedro Martín, de la Cadena Cope: «Una patada en la cara es siempre juego brusco grave. Una chilena la puedes hacer en cualquier momento e intentar una chilena, y nunca estás pensando en lesionar a nadie, pero si sin querer le pegas una patada en la cara a un tío... es roja. Para mí es muy clara, la verdad».

Mientras, Daudén Ibáñez, exárbitro y que fue analista en Onda Cero, estaba en desacuerdo: «Pues para mí no es tarjeta roja. Me parece un lance normal de juego, acción temeraria sin más (tarjeta amarilla). No veo juego brusco grave». En la misma línea se había expresado el propio Míchel, entrenador del Girona: «Le da en la cabeza. Él quiere ir a rematar, que es lo que pasó. Estas jugadas te las marcan con roja y quizás deberíamos ver que el jugador ahí quiere rematar y no es agresiva contra del rival. No me gusta que un jugador vea la roja por eso en jugadas tan fortuitas».

Pellegrini dijo tras el partido que «no me podría pronunciar. He visto que no tiene intención en una chilena arriba. No sé si impacta en la cara. No he visto con detalle esa acción». E Isco era más contundente y apuntaba a Galech Apezteguía, que ya tuvo protagonismo negativo contra el Betis en el duelo ante el Espanyol con el penalti en el tiempo de alargue que después detuvo Pau López: «Desde dentro estaba cerquita. Va por la pelota y Antony no lo ve. No le da con los tacos, hay balón de por medio, no hay intencionalidad aunque es peligrosa. Lo que pasa en estos debates, si tiene que entrar o no en el VAR. Acciones de estas hay muchas. Con este árbitro, dos acciones grises nos han dado el máximo castigo. No sé si es casualidad. Nos ha tocado el peor escenario en ambas ocasiones».