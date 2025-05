Martínez Retamero: «Mi favorito es siempre el Betis cuando juega; al otro no lo contemplo»

Con 82 años, Gerardo Martínez Retamero, quien fuera máximo dirigente bético entre 1983 y 1989 ha sido un habitual en los viajes europeos del equipo en los últimos tiempos hasta que un percance se lo ha impedido. Disfruta con Isco y no ve otro favorito ... que no sea el Betis.

-¿Cómo va a vivir la final? ¿Viajará?

-Desgraciadamente no puedo viajar porque me fracturé la cadera hace unos meses y voy en un carrito. Me han invitado a ir pero no lo haré porque no quiero ser un fastidio para los demás. En otras ocasiones recientes sí había viajado con el equipo. Ahora lo veré en casa por televisión. Mis hijos sí van a ir a Polonia.

-¿Qué pronóstico hace de la final? ¿Quién es el favorito?

-El favorito siempre es el Betis cuando juega. Al otro no lo contemplo. Si después me llevo un berrinche, pues ya es cosa mía.

-¿Es este el mejor Betis de la historia? ¿O de la historia reciente?

-De la historia reciente, sí. Es de los mejores. Pero comparar cosas heterogéneas siempre induce a error. No se puede medir con el de otros tiempos anteriores porque las circunstancias son diferentes. De los mejores sí que es, por supuesto.

-¿Es Pellegrini el mejor entrenador de la historia? ¿Qué jugadores de la plantila actual le gustan más o pueden estar a la altura de los mejores de la historia?

-Pellegrini sí es el mejor entrenador. Tenemos a Lorenzo Serra Ferrer, con el que hicimos campañas muy buenas, pero tenía mimbres distintos. Las comparaciones son odiosas. Yo soy muy partidario de Pellegrini porque ha sabido coordinar todos los mimbres que tenía en su canasto. Es un grandísimo entrenador. En cuanto a los jugadores hemos tenido a Luis del Sol, Gordillo, Cardeñoa, Calderón... Pero los de ahora no tienen nada que envidiarles, pero nada. Antony ha venido en una forma espectacular e Isco es una joya, da gusto verle jugar.

-¿Cree que el Betis está en buena línea para su futuro con el equipo así, la construcción de la nueva ciudad deportiva, el estadio?

-El Betis está en una magnífica línea, mucho mejor que en los anteriores años. Le han dado continuidad a una idea y se nota ahora y para lo que viene en el futuro más cercano del club. Ángel Haro es un fenómeno.