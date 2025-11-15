Mario Gaspar: «Fornals nota en el campo la libertad y confianza que le da Pellegrini»

Pablo Fornals atraviesa por un gran momento. El centrocampista tiene protagonismo en las alineaciones del Betis y su aportación es clave en el equipo dirigido por Manuel Pellegrini. El rendimiento ofrecido en lo que va de curso ha ido más allá de ... las fronteras verdiblancas. Fornals ha vuelto a la selección cuatro años después. El futbolista castellonense vive días con significado especial al ser convocado para los partidos de España ante Georgia y Turquía correspondientes a la fase de clasificación para el próximo Mundial 2026.

Hay que remontarse a mayo de 2016 para localizar la primera de las presencias de Fornals con la selección española. Por entonces era futbolista del Málaga y tuvo la oportunidad en los últimos minutos de un amistoso ante Bosnia que terminó con el triunfo de España por 3-1. El centrocampista volvió a ser convocado en noviembre de 2018, momento en el que afrontaba su segunda temporada como futbolista del Villarreal. Hace ahora siete años, Fornals participó en el transcurso del segundo tiempo de otro amistoso ante Bosnia que terminó 1-0 para España. Durante los últimos 25 minutos del encuentro, el centrocampista coincidió en el césped con Isco, en aquella ocasión titular en el once de la selección española.

Fornals estuvo en el Villarreal durante las temporadas 17-18 y 18-19, tiempo en el que también formaba parte de aquella plantilla Mario Gaspar. El defensa había debutado en Primera división en marzo de 2009 cuando precisamente Manuel Pellegrini era entrenador del Villarreal. A lo largo de la trayectoria iniciada en la segunda vuelta de aquella temporada 08-09 Mario Gaspar disputó más de 400 partidos oficiales con el Villarreal. Estuvo en el equipo que ganó la Europa League en mayo de 2021 y también sabe lo que significa jugar con la selección española. De hecho, su debut, hace ahora poco más de diez años, no pasó ni mucho menos desapercibido. En octubre de 2015, un solitario gol de Mario Gaspar le dio el triunfo a España ante Ucrania (0-1) en partido correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa 2016. En el año 2022, el defensa inició una nueva etapa profesional en el Watford. Por entonces, Fornals estaba cumpliendo su tercera temporada en el West Ham.

Mario Gaspar, junto a sus compañeros, tras marcar con la selección española ante Ucrania efe

Ahora, cuando el futbolista bético se encuentra convocado con la selección española, Mario Gaspar se muestra «muy contento, primero porque se lo merece. Es un chaval excepcional. Coincidí con él en Villarreal pero luego, en Inglaterra, cuando estuve en Watford, también vivía cerca de mí y fue un buen apoyo». En la conversación con ABC de Sevilla, Mario Gaspar destaca que la presencia de Fornals con la selección española es algo «más que merecido porque lleva mucho tiempo jugando muy bien y tener ese premio, que creo que es lo máximo para un jugador, pues es más que merecido.

16 partidos ha disputado Fornals con el Betis en lo que va de curso. Las 12 jornadas de LaLiga y las cuatro en Europa League

«Creo que ha estado bien siempre lo que pasa es que ir a la selección es complicado», destaca Mario Gaspar antes de añadir que «también estar en un equipo como el Betis, la campaña el año pasado en Europa, cómo ha empezado, cómo está jugando, siempre tiene más visibilidad y le llega un premio muy merecido. Al final, ir a la selección la competencia es muy grande y a veces tampoco depende de que él esté tan bien sino de que hay otros jugadores. Conforme está es una alegría muy grande y más que merecido».

Años atrás

Puesta en marcha la máquina del tiempo, Mario Gaspar recuerda aquellas dos temporadas en las que coincidió con Fornals en las alineaciones del Villarreal considerando que el ahora futbolista bético «ha evolucionado mucho» y tira de pizarra para afirmar que Fornals «siempre ha sido un muy buen futbolista pero jugaba más en banda, corría un poco más hacia todos lados. Ahora creo que es más posicional. Sí que es verdad que se hincha a correr porque es un jugador que tiene pulmones y kilómetros de sobra pero organizado, más en el medio. Creo que le ha venido mejor a su juego«. Piensa Mario Gaspar que en el fútbol de Fornals da la sensación a veces »como que no hace a lo mejor esfuerzos tan largos y continuados. Parece que no, luego vas a los datos y dices 'pues sí, ha hecho 13 kilómetros'. Está todo el partido corriendo, es muy generoso también en el esfuerzo y eso luego en los números se nota«.

El catálogo futbolístico de Fornals en el Betis actual despliega fútbol en la medular y también en las inmediaciones de la portería contraria. Se ha podido comprobar en varias ocasiones durante el primer tramo de esta temporada. Por ejemplo, los goles marcados en jornadas consecutivas ante la Real Sociedad (ganó el equipo bético por 3-1) y en el empate a domicilio con el Levante (2-2). Luchando también un balón que parecía estar perdido y que instantes después se convirtió en el primer gol del Betis-Osasuna (2-0) en una acción que contó con la participación de Cucho Hernández y la definición de Abde. Y días después, gran pase en profundidad para el futbolista marroquí en la jugada del segundo gol bético en el triunfo ante el Espanyol (1-2). «Siempre ha tenido llegada porque físicamente mirabas los kilómetros recorridos y era de los que más. Estar en el medio y tener la capacidad de llegar de segunda línea, sorprendiendo, siempre lo ha tenido ahí porque como ha jugado más adelantado y en banda pues lo sigue manteniendo» sin olvidar, según destaca Mario Gaspar, «que en defensa también llega siempre a todo».

Fornals, tras marcar un gol en el partido ante la Real Sociedad de LaLiga 25-26 manuel gómez

El que fuera defensa del Villarreal considera que Fornals «es inteligente» para «leer la jugada, él sabe que llega», e insiste en una idea. El fútbol del centrocampista verdiblanco «ha evolucionado mucho de la época que jugaba más pegado a la banda. Ahora puede llegar a casi todo, a un lado, al otro, adelante, atrás. Jugar al lado suyo para cualquiera debe ser muy tranquilizador ».

Mario Gaspar debutó en Primera división con Pellegrini de entrenador y ahora es el chileno el encargado de dirigir a Fornals en el equipo verdiblanco. «Creo que lo conoce bien, sabe lo que puede dar y le ha dado libertad. A lo mejor otro tipo de entrenador te tiene más posicional, no te deja correr tanto e ir un poco más donde crees que tienes que ir y entonces a veces te cohíbe. Creo que Pellegrini eso lo conoce bien, lo entiende. Además el fútbol de Pellegrini siempre ha sido alegre y de ir hacia delante. Sabe que lo puede hacer. Le ha dado esa libertad, confianza, él lo nota en el campo y lo demuestra«, añade.