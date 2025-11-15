Suscríbete a
Mario Gaspar: «Fornals nota en el campo la libertad y confianza que le da Pellegrini»

El que fuera defensa del Villarreal coincidió dos temporadas con el ahora futbolista verdiblanco

Fornals: «Qué ilusión más grande sería para la gente del Betis que no fuera Pablo o Isco, sino que pudiéramos ser los dos»

A la izquierda, Mario Gaspar durante un partido en su etapa como futbolista del Villarreal. A la derecha, Fornals, en el Betis-Olympique de Lyon de la Europa League 25-26
A la izquierda, Mario Gaspar durante un partido en su etapa como futbolista del Villarreal. A la derecha, Fornals, en el Betis-Olympique de Lyon de la Europa League 25-26 Tony Marshall/PA Wire via ZUMA Press / MANUEL GÓMEZ
Juan Arbide

Pablo Fornals atraviesa por un gran momento. El centrocampista tiene protagonismo en las alineaciones del Betis y su aportación es clave en el equipo dirigido por Manuel Pellegrini. El rendimiento ofrecido en lo que va de curso ha ido más allá de ... las fronteras verdiblancas. Fornals ha vuelto a la selección cuatro años después. El futbolista castellonense vive días con significado especial al ser convocado para los partidos de España ante Georgia y Turquía correspondientes a la fase de clasificación para el próximo Mundial 2026.

