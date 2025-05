Maresca se queja de la diferencia en los días de descanso entre el Betis y el Chelsea antes de la final de la Conference: «No es normal»

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea FC, ha comparecido este martes ante los medios de comunicación en rueda de prensa dentro del 'Media Day' que la UEFA organiza para los equipos finalistas de alguna de sus competiciones, en este caso, la de la Conference League frente al Real Betis, prevista para el próximo miércoles 28 de mayo en Wroclaw (Polonia). El técnico italiano, que ha completado una impoluta competición europea para plantar al Chelsea en la final, liderando la fase de liga y abrumando a los rivales a los que ha superado en las rondas eliminatorias, y que el domingo peleará por clasificar al equipo londinense para disputar la próxima temporada la Champions League, se ha quejado por los dos días de diferencia que tendrán ambos equipos entre sus últimos partidos de LaLiga y de la Premier y el duelo decisivo que protagonizarán en Breslavia con el título continental en juego.

Maresca ha asegurado que «no me gusta,no se puede dar 48 horas más de descanso a otro equipo«, cuando se le preguntaba por el asunto. Además, también se le cuestionaba por si el propio Chelsea podía jugar ante el Nottingham Forest el viernes, a lo que respondía que «o que ellos -por el Betis- jueguen el domingo. Pero no es algo normal, no sé si lo ha decidido la Liga, la Premier o la UEFA. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que no es normal«, advertía el transalpino.

De cara a la final, el exjugador del Sevilla o el Málaga, entre otros, recordó la buena relación que tiene con Manuel Pellegrini, al que no dudó en llamar como su «padre en el fútbol». «Es especial, es una referencia para mí. Pasé cuatro años con Manuel. Es un gran ser humano, una gran persona, para mí es como mi padre en el fútbol. Estamos en contacto. Hablé con Manuel ayer, somos muy cercanos. Hemos hablado mucho en el pasado, hablamos en el presente y hablaremos en el futuro. Trato de aprender de todos los entrenadores. Por su manera de entrenar me recuerda mucho a Carlo Ancelotti. Después del partido no va a cambiar nuestra relación«, valoró.

Por último, confirmó que el portero para la final será el exguardameta del Villarreal Jorgensen, ya que ha jugado toda la Conference por delante del español Robert Sánchez: «No sería justo que no jugara», indicó para finalizar.