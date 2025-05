Maresca: «La manera de desarrollar una mentalidad ganadora es ganando partidos»

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea FC, compareció también ante los medios de comunicación en la rueda de prensa oficial de la UEFA previa a la disputa de la final de la Conference League 2025 que su equipo jugará mañana miércoles, a partir delas 21 horas, ante el Real Betis de Manuel Pellegrini. Comenzaba valorando el técnico italiano que «el ambiente es bueno. Es consecuencia del último partido, pero la final es completamente diferente. Es un solo partido y cualquier cosa puede pasar», sobre cómo llegan los blues al duelo.

Preguntado por la temporada, Maresca dijo que «ya lo he dicho varias veces: para mí, ya fue una buena temporada por diferentes razones, y puede llegar a serlo mucho si terminamos entre los cuatro o cinco primeros y ganamos la final. El primer objetivo ya está cumplido y ojalá podamos lograr el segundo. Es una buena sensación que los jugadores reaccionen ante las críticas. Creo que es una buena reacción de los jugadores. Fue solo un arrebato momentáneo. En nuestro mal momento, nuestra mala racha, durante la temporada, mucha gente hablaba desde un punto de vista diferente al nuestro. No hablaban de la manera correcta. La razón es que, sí, somos jóvenes y tenemos la plantilla más joven de la historia de la liga, pero al mismo tiempo, somos hombres. También usé las críticas para que respondiéramos. La reacción de Levi y la mía fueron solo un arrebato».

Hablando de la competición, una Conference en la que el Chelsea lideró con dominio la fase de liga y ha ido avanzado en las rondas de octavos, cuartos de final y semifinales sin aparentes problemas, el entrenador transalpino advirtió que «Lo más complicado de la Conference League ha sido convencer a los jugadores de que para nosotros es la mejor competición del mundo. La razón es que es la competición en la que participamos. Debemos respetar a todos los equipos de Europa y a todos los que enfrentamos. No me centraré en ganar esta competición por mi, sino que me alegraré por el club y por la afición. La Conference League es importante, y la razón es que es la competición en la que participamos. Estamos en la Conferencia, así que para nosotros es la competición más importante y vamos a intentar ganarla. Buscamos desarrollar una mentalidad ganadora, y la manera de lograrlo es ganar partidos. Hemos ganado muchos partidos esta temporada, pero no es suficiente. Mañana tenemos que demostrar que queremos ganar».

Por último, sobre el mensaje dado a su plantilla para llegar lo más y mejor motivados posible a la final de mañana, Maresca dijo que «lo que les he dicho en las últimas 48 horas es que hemos hecho algo importante, pero si queremos confirmar que nos estamos convirtiendo en un club importante, debemos demostrar el deseo de ganar el partido y el título. Mañana es un partido diferente, una final, y un partido que queremos ganar a toda costa», finalizó.