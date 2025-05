Maresca: «Si ganamos el miércoles, podremos decir que ha sido una muy buena temporada»

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, compareció ante los medios en la rueda de prensa posterior al partido que su equipo disputó este domingo en el City Ground de Nottingham ante el Forest, en el que el rival del Real Betis en la final de la Conference League 24-25 que se jugará este próximo miércoles en Breslavia (Polonia) consiguió ganar por 0 a 1, resultado que le valió para clasificarse cuarto en la Premier League y conseguir el correspondiente billete para disputar la Champions la próxima campaña 25-26.

Ha sido cuestionado el exjugador italiano por el balance de la temporada vinculándolo con el hecho de que aún les queda jugar la final europea ante el conjunto verdiblanco y la importancia que puede tener ganar la Conference para los jugadores, los técnicos y el club inglés, y respondió que «participamos en cuatro competiciones al principio de la temporada. Hoy terminamos en la Champions League y, si ganamos el miércoles, podremos decir que ha sido una muy buena temporada«.

También aprovechó Maresca para pasar alguna 'factura' ante las críticas que ha sufrido durante la temporada. En este aspecto, el entrenador transalpino dijo que «yo no tenía ninguna duda sobre los jugadores. La duda venía de fuera. Nos decían: 'Son demasiado jóvenes, no son lo suficientemente buenos'. Decían que no éramos capaces de ganar en este campo. Por desgracia para ellos, todos son jóvenes. ¿Cómo se dice en inglés?: 'Que se jodan todos ellos'«.

Sobre la clasificación para la Champions, Maresca valoró que «estoy muy contento por muchas razones. Creo que los jugadores se lo merecen. Han trabajado muchísimo desde el primer día. El club, los dueños, la dirección deportiva, los jugadores, todos vamos por buen camino. El ruido siempre ha venido más de fuera que de dentro. Creo que desde enero jugamos muchos buenos partidos, pero algunos de ustedes (por los medios) dijeron que no habíamos jugado muchos buenos partidos desde enero. Pero hoy logramos nuestro objetivo«, finalizó.