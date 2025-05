Maresca alaba a Pellegrini y lo cita para la final Betis - Chelsea: «Es uno de mis padres profesionales»

Fue el pasado mes de febrero en aquella previa frente al Getafe en el que Isco resolvió por partida doble el día que expulsaron a Antony (1-2). El Betis acababa de ser apenas emparejado con el Vitoria de Guimaraes en octavos de final de la Conference League y no así con el Chelsea, que quedaba pues dibujado al otro lado del cuadro. Sólo en el caso de que les fuera francamente bien a ambos iban a verse en la gran final de Breslavia que se celebrará el 28 de mayo. Y eso finalmente ocurrirá después de que tanto el conjunto verdiblanco como el londinense lograsen superar aquella ronda, la de cuartos y posteriormente apear en semifinales respectivamente a la Fiorentina y al Djugarden, cumpliéndose así el deseo que Pellegrini confesó públicamente hace ahora tres meses: poder enfrentarse al equipo que dirige Maresca, otrora exjugador del Málaga en el que estuvo el preparador chileno, y más tarde dos años a sus órdenes en el staff del West Ham inglés.

Fue a pregunta y repregunta de ABC cuando Pellegrini salió de su discurso formal de cara al duelo frente al equipo de Bordalás, sorprendiendo allí a todos los periodistas que estaban presentes: «Ya dije antes del sorteo que me daba igual cuál fuera el rival. Ojalá no hubiese sido el Chelsea, sobre todo por Enzo Maresca. Si nos topamos en la final, mejor. Son rivales igualmente complicados, salieron en la zona alta del grupo y ojalá que estos dos partidos estemos centrados en Getafe y Real Madrid. Le mandé un mensaje y le dije que nos encontramos en la final». El fútbol siempre es caprichoso pero la ambición y el buen fútbol no ha abandonado un segundo ni al Betis ni al Chelsea, que pugnarán por la eternidad a finales de mayo, y se recuerda que los verdiblancos están a las puertas de conseguir su primer torneo continental en toda su historia.

Tres meses después de aquellas declaraciones, esas palabras han tenido réplica de lado contrario siempre y cuando el Chelsea ha sellado su pasaporte. Lo hizo sin necesidad de prórroga frente al Djugarden, pero sucedió algo curioso: Maresca no salió a la rueda de prensa hasta que vio cómo su mentor acababa con la Fiorentina gracias al gol de la locura de Abde (2-2). Entonces sí salió el técnico italiano para desearle la mejor de las suertes a su maestro, pero aclarar que el Chelsea irá a por todas en la cita definitiva: «Estoy contento de enfrentarme al Betis, sobre todo por Manuel Pellegrini», fue lo que dijo en primer lugar Maresca. «Como ya he dicho, es uno de mis padres profesionales, así que estoy muy contento. Aprendí mucho de él, sobre todo a dirigir a los jugadores y a un equipo», manifestaba, no sin ocultar su sentimiento sevillista, algo que nunca ha ocultado: «Conocí a mi esposa en Sevilla, y ella es sevillana. Mi primer hijo nació en Sevilla. Jugué cuatro años con el Sevilla, un derbi importante contra el Betis, y marqué un gol cuando ganamos un derbi 1-0, ¡así que sé que no me quieren!», incidía.

Si bien fue clave su participación en aquel Málaga de Champions, con la conexión entre el técnico y el que fuera futbolista, más estrecha fue si cabe la vinculación en el cuerpo técnico del West Ham en 2018, una etapa que nunca olvidará Maresca: «Lo tuve durante cuatro años, dos como jugador y dos como entrenador asistente, así que sé exactamente cómo piensa de los jugadores. Lo más importante es que es honesto y buena persona. Siempre intenta ser honesto con sus jugadores, y traté de aprender mucho de su estilo», fue lo que expuso en otro orden de cosas. El 28 de mayo, maestro y alumno volverán a verse las caras y sólo uno saldrá como campeón de la Conference League 2024-25.