La marcha verde hacia Breslavia

Mensaje en un grupo de Whatsapp repleto de béticos: «¿Alguien sale desde Faro el martes por la mañana? Vamos dos en mi coche y hay sitio para tres más, para repartir gastos». En X, tres cuartos de lo mismo. «Vivo en Katowice. Si algún bético ... tiene cualquier duda que pueda resolver o ayudar en algo estaré encantada de echar una mano. Os aconsejaría descargar la app jakdojade, muy útil para desplazamientos de buses y tranvías», dice @Macarenka. «¿Alguien con coche de Cracovia a Breslavia el sábado 27 desde las 11 de la noche para dos personas?», escribe Óscar. «Tengo habitación para dos personas en Wroclaw a buen precio. Si alguien está interesado que me escriba», apunta Josema Román. Las redes de comunicación han sido un hervidero de preguntas y respuestas de béticos buscando la mejor opción para llegar a la capital del voivodato de la Baja Silesia. Una corriente de fraternidad dándose las manos verdes, blancas y verdes que recuerda a esa Marcha verde que tan bien relató el recordado Antonio Hernández en su obra pionera de la literatura balompedista. Más de doce mil seguidores estarán en las gradas del Stadion Wroclaw y un buen número se quedará siguiendo el ambiente por las calles polacas. Porque se espera una fiesta y a la misma están convocados todos los béticos, a pesar de la aventura que es recorrer los 3.033 kilómetros entre Sevilla y Breslavia. Y es que así lo recordaba Rafael González Serna en su himno del Centenario: «Mucho más que todo eso, más allá de la frontera. Siempre habrá alguien que diga ¡viva el Betis manque pierda!».

Los que trabajaron con la esperanza de la anticipación han conseguido estancias en Breslavia a precios competitivos pero los que dejaron los deberes para última hora o no se fiaron de la trayectoria bética han tenido que ver cómo la noche del 28 de mayo dormir en esta ciudad polaca cuesta alrededor de 500 euros. Béticos como Antonio Rivas fueron previsores y en agosto ya habían reservado un apartamento. Tuvieron dudas en estos meses, pero esa confianza en el equipo de Pellegrini valió la pena. El pequeño aeropuerto local no puede soportar una afluencia masiva en tan poco tiempo y de ahí que la opción de aterrizar en ciudades cercanas sea la más utilizada por los seguidores. La UEFA ha priorizado en las finales de la Conference ciudades con estadios del circuito secundario como las que se disputaron en Tirana, Praga y Atenas y las que están anunciadas en Leipzig y Estambul.

Rutas de la afición bética para llegar a la final Trayecto en avión Trayecto en carretera (coche o autobús) Trayecto en tren Sevilla Barcelona Breslavia 01 Sevilla Marsella Breslavia 02 Sevilla Málaga Endhoven Katowice Breslavia 03 Sevilla Barcelona Berlín Breslavia 04 Sevilla Madrid Munich Breslavia 05 Sevilla Bruselas Katowice Breslavia 06 Sevilla Alicante Milán Praga Breslavia 07 Sevilla Jerez Frankfurt Berlín Breslavia 08 Sevilla Málaga Ginebra Praga Breslavia 09 Sevilla Valencia Breslavia 10 Sevilla Málaga Roma Cracovia Breslavia 11 Sevilla Faro Berlín Breslavia 12 Sevilla Málaga Düsseldorf Cracovia Breslavia 13 Sevilla Málaga Milán Varsovia Breslavia 14 Sevilla Madrid Praga Breslavia 15 Sevilla Málaga Leichestershire Breslavia 16 Sevilla Málaga Zúrich Cracovia Breslavia 17 Sevilla Venecia Breslavia 18 Palma de Mallorca Gdansk Dublín Berlín Varsovia Leicester Eindhoven BRESLAVIA Bruselas Cracovia Praga Frankfurt Budapest Zúrich Venecia Marsella Roma Barcelona Nápoles Madrid Valencia Valencia Palma Alicante SEVILLA Catania Faro Jerez Malta Málaga Sevilla Málaga Milán Lodz Breslavia 19 Sevilla Bruselas Katowice Breslavia 20 Sevilla Valencia Katowice Breslavia 21 Sevilla Malta Cracovia Breslavia 22 Sevilla Budapest Breslavia 23 Sevilla Viena Breslavia 24 Sevilla Madrid Venecia Varsovia Breslavia 25 Sevilla Alicante Gdansk Breslavia 26 Sevilla Roma Varsovia Breslavia 27 Sevilla Breslavia Marsella 28 Sevilla Málaga Budapest Gliwice Breslavia 29 Sevilla Málaga Bruselas Varsovia Breslavia 30 Sevilla Málaga Barcelona Berlín Breslavia 31 Katowice Valencia Roma Catania Sevilla Breslavia 32 Praga Faro Frankfurt Sevilla Breslavia 33 Sevilla Barcelona Napolés Breslavia 34 Sevilla Dublín Cracovia Breslavia 35 Sevilla Madrid Praga Breslavia 36 Fuente: Elaboración propia / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

A pesar jugarse la final un día entre semana y que sólo hay vuelos directos desde Sevilla a Breslavia a través de chárters que cuestan alrededor de mil euros, los más de 12.000 béticos que tienen la fortuna de poseer una entrada en la app de la UEFA de sus teléfonos móviles tienen un tesoro al que sólo tenían que ponerle una ruta. Y vaya si se las han ingeniado. Cuestionados sólo los que parten desde Sevilla capital o alrededores, un buen número se apoyan en Málaga, Jerez de la Frontera o Faro (Portugal) para tomar vuelos que les conduzan hacia escalas en Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Malta, Francia, Italia, Alemania, Hungría... Y después saltar en otro avión hacia diferentes ciudades polacas como Varsovia, Cracovia, Katowice o Gdansk y moverse en tren o carretera hasta llegar a Breslavia, destino de todas las ilusiones verdiblancas en este mayo que esperan cerrar de forma maravillosa.

Otra vía de moverse es la que ha elegido Dani Morante con varios de sus familiares. Han engalanado una furgoneta y se marchan todos para recorrer más de 6.000 kilómetros, ida y vuelta, desde Sevilla en menos de una semana para ver al Betis. Y no todos tienen entradas. Pasarán por Francia, Holanda, Alemania y Austria antes de llegar a Polonia y compartir las previas con los béticos en las plazas de Breslavia en esta locura que no tiene fronteras.

«Me voy a llevar la Umbro de las finales. Viajo con mi hijo hasta Katowice y no duermo desde hace días», señala Víctor mientras prepara las maletas para partir. Pedro llevará la Kappa con la que estuvo en Madrid en junio del 97. «Esta final no me la podía perder por nada del mundo». Nacho también lleva a su hijo Antonio y en pleno jueves de Feria por la mañana ya apostó por un vuelo desde Málaga confiando en que todo iba a salir bien en la vuelta en Florencia, como así fue.

Compartir los gastos está siendo un asunto clave para los béticos que se muevan hacia Breslavia. Apartamentos, coches, consejos sobre trenes o autobuses, quedadas para almorzar o cenar... La vía directa del chárter contrasta con los que han estado bicheando en todo tipo de webs para armonizar enlaces en diferentes ciudades y los que tienen el tiempo justo para ir y volver y los que pueden montarse su propia aventura. «Más difícil fue viajar a Mlada Boleslav o Moldavia en la fase de grupos y allí estuvimos con el Betis», añade Enrique.

Al ser el proceso de entradas bastante peculiar, costó también poner de acuerdo la posibilidad de hacerse con el viaje y adquirir las localidades. Algunos de última hora han conseguido tickets pero han estado preguntando hasta el final en qué plan pueden engancharse para ir dado que a través de la UEFA han sabido que pueden acceder al estadio con menos de una semana de antelación. Otros ya sabían, por su número de socio, que iban a poder ir al partido pero renunciaron debido a las vicisitudes del viaje y a las obligaciones laborales. Hay historias de todos los colores para esta marcha verde hacia Breslavia, con las gargantas listas para animar al Betis allá donde estén las trece barras.