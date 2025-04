Pellegrini: «Creo que Fekir va a estar en condiciones después de la próxima fecha FIFA»

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido ante los medios de comunicación antes de visitar al FC Barcelona en la quinta jornada de LaLiga EA Sports. El chileno habló sobre la actualidad del conjunto verdiblanco sobre nombres propios como la venta de Luiz Felipe o la importancia que debe cobrar Chadi Riad en el plantel bético, el cual tiene «que estar capacitado» para cuando el club «lo requiera». Asimismo, el técnico verdiblanco también ha comentado la situación de las principales novedades en el entrenamiento: Claudio Bravo, William Carvalho, Aitor y Nabil Fekir, aunque ninguno de los cuatro estará disponible para visitar al conjunto blaugrana, al igual que Sabaly y Guardado. Además, el chileno también estableció un plazo de recuperación para el francoargelino, esperando poder contar con él para mediados del mes de octubre.

Primeramente, Manuel Pellegrini habló sobre el estado físico de la plantilla bética: «El plantel está entrenando bien, los que estamos aptos para hacerlo. Desgraciadamente para este partido no van a poder estar Claudio Bravo, Sabaly, con William Carvalho, Nabil es la gran noticia que se incorpora en parte a los entrenamiento, pero tampoco va a poder estar, y Andrés Guardado que tiene un esguince en el tobillo que se hizo el otro día en el entrenamiento. Son cinco o seis bajas, pero el resto del plantel está en condiciones.

Asimismo, el chileno comentó el regreso tan esperado a los entrenamientos del primer equipo, Nabil Fekir. El campeón del mundo, tras estar más de medio año alejado de los terrenos de juego, ha vuelto a formar parte de la sesión bética tras recibir el alta en los próximos días. No obstante, el entrenador sudamericano ha dejado claro su plazo de recuperación: «Bueno yo creo que Nabil siempre ha sido fundamental. Cuando trata de establecer cual es el plantel más importante para tener éxito en la temporada, tiene que revisar todos los puesto. Me interesaba mucho una persona que pudiera remplazar a Nabil. Todos los años los objetivos se consiguen por un punto, como cuando jugó Paul como central en Bilbao. Después de la próxima fecha FIFA yo creo que Nabil va a estar en condiciones, porque esa lesión acarrea otras lesiones otras por desequilibrio. Tenemos que llevarlo con calma, es un jugador muy importante para nosotros».

Por otro lado, el chileno también comentó la situación Chadi Riad, actual tercer central de la plantilla bética tras la salida de Luiz Felipe a Arabia Saudí: «El motivo a tomar la decisión de los cuatro, teníamos que dejar cuatro a fuera. Chadi es un jugador que se incorpora al proceso de intentar ser jugador profesional, tanto él como Altimira vienen desde la Primera RFEF a primera. Son dos inversiones muy buenas a futuro. Es una responsabilidad directa, también van a tener que jugar en LaLiga. Además se habían enfriado los rumores de la salida de Luiz Felipe, teníamos que tener esos tres jugadores y al final, lo complementamos con Chadi. Siempre hay distintas razones y motivos». El exblaugrana no estará disponible en la Europa League tras quedarse fuera de la lista UEFA, pero, según el técnico, deberá de « estar capacitado» para cuando Pellegrini lo requiera: «Chadi está entrenando con nosotros todo los días y tiene que estar capacitado para jugar con nosotros cuando el club lo requiera. Por motivos se fueron en esa posición como Paul, Edgar, Luiz Felipe, el mismo Félix que estaba bastante adelantado. Le va a tocar a él por el número de jugadores que tenemos».

Por otro lado, Pellegrini también comentó el «riesgo» que supone tener una plantilla más escasa de recursos que la temporada pasada, acusando haber dejado hasta tres fichas libres: «Mañana veremos cuál es el mejor once para el Barcelona. Tenemos tres dorsales sin usar, es una cantidad menor que la temporada anterior porque incluso Rodri, como Juan Miranda como Juan Cruz no ocupaban dorsal la temporada anterior. Para mí es un riesgo por la cantidad de partidos que tenemos y con los partidos cada tres días».

En la misma línea, Pellergini dio importancia a la afición en la planificación de la dirección deportiva con el objetivo de no dar desilusiones a «los 55,000 hinchas»: «Creo que en diciembre es donde se va a ver. Nos debemos a los 55.000 hinchas que tenemos en el estadio de forma constante y permanente. Ojalá no tengamos desilusiones, no siempre se hace pensando en qué es el mejor equipo para ser competitivo para que el hincha sigue en el mejor estado de alegría. Tenemos la responsabilidad con estos nombre, creo mucho en este grupo. Los resultado dirán».

Sobre el último incorporado, Abde, también habló el entrenador. El chileno analizó su llegada y el aporte que puede ofrecer el marroquí: «Creo que Abde es un aporte muy importante para nosotros. Necesitábamos un banda de esas características. Es un jugador joven que ya demostró el año pasado de lo que puede dar y de mantener una exigencia mayor». Asimismo, el entrenador quiso aclarar que no existe ningún tipo de «competencia» entre él y Ayoze Pérez: «Tenemos dos jugadores muy importante entre nosotros y para la gran cantidad de partidos que tenemos que jugar va a ser muy útil, vamos a tener muchas variantes. Yo por lo general más que preocupado por el equipo, estoy preocupado por el plantel y de ese lugar tenemos tanto a Abde, como Ayoze o Juan Cruz. Faltan defensivamente, pero tenemos adelantes variantes».

Por último, el chileno comentó la lesión de Sabaly y su decisión de dejarlo fuera en la lista UEFA hace unos días: «Lo de Sabaly fue por que tenía tres fechas FIFA. Tenía que jugar seis partidos por su selección nacional. Conocemos la historia física de los jugadores, cuando se lesiona, cuando no se lesiona, más los viajes, más la Europa League, más LaLiga habría terminado lesionado. Por eso estimamos que era uno de los jugadores que se tenía que quedar fuera. Desgraciadamente se lesionó en el partido con su selección, esperaremos a que se recupere y esperemos que Aitor esté ya listo para el próximo partido».