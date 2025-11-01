Manuel, hijo de Pellegrini: «Mi papá me dijo que no tenía nada que hacer en el fútbol, que mejor estudiara»

La vida privada de Manuel Pellegrini raramente ha estado en el foco de los medios. En esta ocasión, su hijo, con quien comparte el mismo nombre, ha sido noticia en Chile tras comparecer en el medio local Lun. Gracias al Mundial de Ciclismo en ... Pista de Chile, donde es encargado del área médica del propio evento, el hijo de Manuel Pellegrini ha hablado sobre su padre.

El entrenador del Betis continúa agrandando su leyenda en los banquillos. Pellegrini siempre ha demostrado su amor por el fútbol, prueba de ello es que a sus 72 años, aún sigue ejerciendo como técnico en la élite europea. Pese a ello, su propio hijo reconoce que desde pequeño, su padre le inculcó cuál tenía que ser su prioridad: «Él me dijo que no tenía nada que hacer en el fútbol, que mejor estudiara. Tenía 14 años entonces. Siempre intenté jugar, aunque como amateur, pero el fútbol me retiró«.

El hijo del Ingeniero también fue preguntado si formó parte alguna vez del cuerpo técnico de su padre. «No, aunque pese a la distancia siempre estamos muy pendientes uno del otro, y como abuelo es también muy cercano, y mis niños Rosita, Manuel y Mila se lo reconocen», admitió Manuel.

«A él siempre le ha gustado el ciclismo, así que compartimos esas lindas épocas. Aunque yo recién empecé a practicarlo hace como diez años. De chico sólo andaba en bicicleta como cualquier niño«, desveló el propio hijo del técnico verdiblanco.