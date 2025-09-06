Manu González y Morante, titulares con España sub 19 en el tenso encuentro ante Inglaterra (3-3)

La selección española sub 19 se enfrentó este sábado a la de Inglaterra en San Pedro del Pinatar (Murcia). Los béticos Morante y Manu González fueron titulares con el equipo al que dirigió David Cubillo al encontrarse Paco Gallardo preparando el Mundial sub 20 junto al también verdiblanco Dani Pérez.

La selección española participa en el Torneo Pinatar Arena y tras imponerse por 0-1 el pasado miércoles a Países Bajos, no pudo repetir victoria este sábado. El cuadro español empató ante Inglaterra (3-3) en un duelo en el que consiguieron ponerse varias veces por delante en el marcador sin lograr retener el resultado. Una desagradable tangana protagonizó el tramo final del encuentro en el que no tuvo minutos Iván Corralejo, el otro representante bético en la convocatoria.

El próximo martes España sub 19 finalizará su participación en el torneo midiéndose a Ucrania a partir de las 10.30 horas.

Javi Medina, entrenador del Betis Deportivo, notó ayer la ausencia de los futbolistas ya que su equipo no pudo derrotar como local al Nástic de Tarragona (2-2). De cara al derbi chico del próximo fin de semana se espera que los jugadores ya estén disponibles para el filial.

