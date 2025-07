Manu Fajardo valora el mercado del Betis: «Estamos recogiendo los frutos de la temporada»

El Betis sigue con la preparación de los primeros compromisos de pretemporada en su retiro en el Algarve portugués, donde sigue completando los exigentes entrenamientos a los que Manuel Pellegrini está sometiendo a sus hombres. Por dicha concentración se ha pasado el director deportivo del conjunto verdiblanco, donde ha repasado algunos de los temas que tiene encima de la mesa el ejecutivo, como por ejemplo la llegada del último fichaje, Rodrigo Riquelme. «Ya me apetecía estar cerca de los jugadores y el cuerpo técnico. La vorágine del mercado me permite estar poco tiempo con ellos y en el día de hoy me he podido escapar para estar con ellos», dijo.

En cuanto a la llegada del extremo procedente del Atlético de Madrid, Manu Fajardo no tiene dudas del acierto de su incorporación: «Viene de tres años rindiendo a un gran nivel, en Girona, dos últimas temporadas en un club tan exigente como el Atlético de Madrid, que le ha permitido disputar la competición más importante que hay en el fútbol, la Champions League. Un jugador ideal para el contexto Betis, de muchísimo talento, versátil, desborde y que viene con muchísimas ganas e ilusión de poder incorporarse al Real Betis Balompié«.

Y es que el mercado está yendo a toda velocidad para los béticos y uno de los responsables de firmar jugadores. «Hemos iniciado el mercado recogiendo los frutos que hemos sembrado parte de la temporada, haciendo ventas importantes, estamos cerca de culminar también ventas importantes y tratando de monetizar operaciones para que el Betis salga favorecido de cualquier tipo de operación en el mercado. Estamos manteniendo porcentajes de futuro en cada jugador e incorporando perfiles que nos ilusionan por el presente que tienen pero también por el futuro», explicó Manu Fajardo.

Por último, dentro de una entrevista con los medios oficiales, Manu Fajardo valoró cómo han llegado los futbolistas internacionales de vacaciones y su encaje al grupo que lleva una semana trabajando en tierras portuguesas: «Vienen muy bien, en un estado de forma muy bueno para las alturas que se incorporan de pretemporada. He hablado con el nutricionista, con Javier Guillén, y están muy bien. Todo está en orden. También se ha incorporado Rodrigo Riquelme y en pocas horas los tendremos por aquí con nosotros».