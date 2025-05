Manu Fajardo: «Trabajaré para que la afición del Betis esté habituada a vivir más momentos como el de hoy»

Manu Fajardo se confiesa como un bético más en Breslavia. La primera final europea del club coincide en su primera temporada como director deportivo y lo cierto es que nada es por casualidad. El gran desempeño de la comisión deportiva al completo que él ... mismo integra es sobresaliente y de ahí que el Betis vaya a jugarse una Conference contra el Chelsea esta noche de miércoles en Breslavia, Polonia. Advertía en ese sentido Fajardo que como suele hacer de un tiempo a esta parte, no podrá contenerse en la grada y tendrá que bajar para ver el duelo en el campo debido al estado de inquietud con el que vive estos encuentros: «No cabe duda, intento huir de esos formalismos de protocolo, porque antes está el máximo respeto a la otra entidad, al otro club, y hay momentos que no me puedo controlar y esta noche no será diferente», incidía. Lo que no podrá cambiar son sus nervios: «A escasas horas del comienzo, empiezan a florecer y a ser más consciente que nunca de esa gran responsabilidad y la suerte de poder hacer felices a los béticos», explicaba. «Hay que controlar los más mínimos detalles, el exceso de motivación y para mí no hay favoritos: partimos de la igualdad a partido único», resaltaba en primera instancia en una atención previa a la gran final.

No piensan dejarse nada los verdiblancos en la pugna por levantar su primer título europeo y da fe de ello el máximo responsable de la dirección deportiva bética: «Nosotros vamos a dar el 200 por cien. Vamos a jugar nuestras armas, a ser creativos; y no sólo por Antony, sino para que en el mercado más venidero un jugador de la talla de Antony firme por el Betis», aludía el dirigente. «Venimos trabajando con ilusión y compromiso. Para que al Real Betis vengan jugadores de la talla de Antony no necesariamente hay que ganar un título internacional, porque los pequeños detalles y nuestra forma de trabajar día a día ya hemos demostrado que somos un club ejemplar para jugadores de ese nivel», redundaba. Opinaba Fajardo sobre la convocatoria de Isco tantos años después y la alegría que ello supone, con ese extra de motivación anterior a la final: «Es una convocatoria que todos esperamos y deseamos. Por fin llega. Es un premio para Isco a nivel individual y para el grupo. Para todos los que formamos parte del día a día. Es un trabajo de todos», apuntaba en ese sentido el director deportivo heliopolitano, que no quiso obviar esa misma recompensa de la mano de Antony con la remozada selección brasileña que ya dirige Carlo Ancelotti: «Sí, también. El nivel de Antony, imaginaros. Hacía tiempo que estaba fuera y eso significa que las cosas están haciéndose bien en el Betis», afianzaba sobre ese asunto. «Me acuerdo de mi padre» No escondió Manu Fajardo su beticismo en la víspera de un choque tan especial: «En mis inicios de profesión fueron momentos muy duros. Cuando sales del barrio con sueños por cumplir, ser parte de un equipo de trabajo que llevase al Betis lo más alto, tengo la suerte y el privilegio de representar al Betis como director deportivo. No me detengo aquí y trabajaré para que la afición del Betis esté habituada a vivir más momentos como el de hoy», sostenía. Se acordaba el director deportivo de los que no podrán vivir la final en el Stadion Wroclaw: «Me acuerdo de mi padre, que no podrá estar aquí por distintas cuestiones», valoraba, antes de entrar de lleno al análisis del posible encuentro que le deparará al Betis contra los blues: «Cole, Enzo, Moisés (Caicedo) son grandes jugadores con grandes aptitudes técnicas, pero el Betis tiene jugadores de un gran nivel individual y un equipo muy trabajado en fase ofensiva. Ha demostrado solidez y esperamos un partido muy competido». Remarca Fajardo sobre el Chelsea que la Premier League en la que milita «es un contexto muy exigido y han clasificado al equipo para la Champions. A nivel colectivo e individual creo que es un club que destaca por lo colectivo, sobre todo por lo que tiene de tres cuartos hacia adelante», se refería.

