Manu Fajardo desvela el momento en el que tuvo claro el fichaje de Antony

Buena parte del éxito deportivo del Real Betis en estos últimos meses puede atribuirse a los mercados de fichajes que ha realizado el conjunto verdiblanco. Han llegado incorporaciones en todas las líneas del campo, desde Pau López o Álvaro Valles en portería hasta ... Antony en la delantera. Manu Fajardo, como director deportivo del club, tiene buena parte de culpa de que esas operaciones hayan llegado a buen puerto.

En una entrevista concedida a Ismael Medina y a Antonio Caamaño para el podcast 'Informe Morrocotudo', Fajardo ha detallado algunos de los entresijos que hubo tras fichajes de jugadores que están siendo importantes en los planes de Pellegrini, como Antony o el Cucho Hernández.

En referencia al extremo brasileño, el director deportivo heliopolitano señaló el interés del jugador por venir al Betis como el punto principal de la operación y define que la llamada clave se produjo tras la derrota contra el Athletic Club en la tercera jornada de LaLiga. «Cuando Antony me llama y me dice 'ya puede entrar el Bayern de Múnich o cualquier club del mundo, que yo solo quiero jugar en el Betis', tengo claro que viene», expresó.

Hablando sobre la responsabilidad que ejerce como director deportivo en operaciones tan costosas desde el apartado económico, pone como referencia el caso del Cucho Hernández: «Cuando tienes conocimiento del jugador y cuando estás tan convencido de ello, creo que las personas que estamos en la toma de decisiones tenemos que tener la personalidad suficiente y ser valientes. No nos tenemos que dejar llevar», manifestó.