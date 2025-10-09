Suscríbete a
+Palmera
Última hora
Trump propone expulsar a España de la OTAN por negarse a aumentar el gasto en defensa

Manu Fajardo desvela el momento en el que tuvo claro el fichaje de Antony

Una llamada con el futbolista brasileño tras el partido con el Athletic Club tranquilizó a la dirección deportiva verdiblanca

Altimira también se pronuncia sobre la renovación de Pellegrini: «En manos del club está; si no me equivoco, él está dispuesto a seguir...»

Manu Fajardo, en un viaje con el Real Betis
Manu Fajardo, en un viaje con el Real Betis víctor rodríguez

Fede Tozzo

Buena parte del éxito deportivo del Real Betis en estos últimos meses puede atribuirse a los mercados de fichajes que ha realizado el conjunto verdiblanco. Han llegado incorporaciones en todas las líneas del campo, desde Pau López o Álvaro Valles en portería hasta ... Antony en la delantera. Manu Fajardo, como director deportivo del club, tiene buena parte de culpa de que esas operaciones hayan llegado a buen puerto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app