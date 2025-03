Manu Fajardo, antes del derbi Betis - Sevilla: «Lo vivo todo al mil por mil»

Se le ha visto como un bético más cerca de su equipo. Nada tiene que esconder un Manu Fajardo que es quien comanda la dirección deportiva bética, y que sumará con esa responsabilidad un nuevo derbi a sus espaldas, en esta ocasión ejerciendo de local. El pasado martes ya se le pudo ver junto a otros miembros de la comisión deportiva, más allá de Joaquín, quien también queda siempre cerca del equipo que lidera Pellegrini, y Fajardo no oculta que vive la previa más larga del partido de la ciudad del mismo modo que cualquiera que esté vestido de verdiblanco en el Villamarín este domingo.

«Obviamente en el Betis lo vivo todo al mil por mil porque es mi equipo de toda la vida, es el equipo de mi familia, el que llevo en mi corazón. Por eso vivo cada partido con máxima intensidad y con los nervios previos y disfrutando al 200 por ciento», es lo que ha relatado Fajardo al diario AS, donde asegura que pese a saberse el máximo responsable de la parcela deportiva, el beticismo se lleva por dentro, deseando igualmente un triunfo ante el Sevilla en esta 29ª jornada del campeonato.

«Ahora tengo la responsabilidad de representar desde mi rol a una institución como el Betis, de tener el placer y el orgullo de representar a su afición y por supuesto que en el día a día se sufre también», agregaba en ese mismo sentido Fajardo, a quien se le vio como es costumbre hablar tanto con los grandes responsables del club verdiblanco, como el presidente o el vicepresidente, amén del CEO, Ramón Alarcón.

E insistía Fajardo haciendo referencia a su experiencia en citas parecidas, pero no iguales a lo que es todo un derbi Betis - Sevilla: «En todos los clubes que estuve viví todos los partidos desde la máxima pasión porque mi día a día es así. Soy una persona que me entrego en cuerpo y alma por los clubes en los que he trabajado», sentenciaba.

Más temas:

Betis

Pellegrini