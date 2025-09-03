Manu Fajardo le ahorra un problema a Pellegrini: todos en la Lista A de la UEFA

Como viene siendo habitual desde que Manuel Pellegrini cogiera las riendas del banquillo del Betis, el club verdiblanco disputará competición europea. El pasado curso el cuadro heliopolitano consiguió clasificarse para la Europa League y el próximo 24 de septiembre se medirá al Nottingham Forest en el duelo correspondiente a la primera jornada de la fase liga. Antes, el Betis ha presentado este miércoles la lista de futbolistas con los que podrá contar para este torneo y en esta ocasión, contrariamente a lo que sucedió en campañas anteriores, Pellegrini no ha tenido que descartar a ningún futbolista del primer equipo.

El Betis cuenta en su plantilla con numerosos canteranos como Ángel Ortiz, Junior Firpo, Aitor Ruibal, Adrián San Miguel o Álvaro Valles además de Pablo García lo cual posibilita que el resto de futbolistas puedan ocupar las plazas habilitadas para disputar el torneo.

Tras el cierre del mercado de fichajes veraniego son 24 los futbolistas que pertenecen a la plantilla del Betis teniendo en cuenta que Ángel Ortiz y Pablo García portan dorsal del filial y ocupan ficha del segundo equipo cumpliendo criterios de edad y formación para poder formar parte de la Lista B.

En anteriores campañas, futbolistas del primer equipo tuvieron que quedarse sin jugar competición europea debido a la configuración de la plantilla, problema que ahora Fajardo ha ahorrado a Pellegrini.

Así, los futbolistas que ocupan la Lista A del Betis para la Europa League son los siguientes: Adrián, Valles, Pau López, Bellerín, Bartra, Natan, Valentín Gómez, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez, Junior, Marc Roca, Altimira, Amrabat, Deossa, Fornals, Aitor Ruibal, Antony, Lo Celso, Isco, Abde, Riquelme, Cucho, Bakambu y Chimy.

En la fase liga de la Europa League el Betis se medirá al Nottingham Forest, el Ludogorets, el Genk, el Olympique de Lyon, el Utrecht, el Dinamo Zagreb, el PAOK y el Feyenoord.

