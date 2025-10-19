Suscríbete a
+Palmera
Última hora
El hermano del fallecido por un tiro en Dos Hermanas busca venganza armado con una catana

La mano «salvadora» de Veiga dentro del área en el Villarreal - Betis

El central amarillo desvió un disparo en el área de Cucho Hernández lanzándose al suelo pero el árbitro no pitó penalti

El Betis reclamó un penalti sobre Lo Celso

La mano «salvadora» de Veiga dentro del área en el Villarreal - Betis
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el minuto 11 del Villarreal - Betis, una internada de Junior por la banda izquierda continuaba con un centro al área que pilló a contramano a Rafa Marín e iba dirigido a Cucho Hernández, quien esperaba en posición de delantero. Renato Veiga hizo ... un escorzo para corregir su posición y se tiró al suelo viendo cómo podía tapar el remate del colombiano, franco para poder abrir el marcador con su pierna izquieda preparada. Tiró el atacante bético y Renato Veiga se lanzó al suelo con la mano extendida y apoyada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app