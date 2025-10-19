La mano «salvadora» de Veiga dentro del área en el Villarreal - Betis
El central amarillo desvió un disparo en el área de Cucho Hernández lanzándose al suelo pero el árbitro no pitó penalti
El Betis reclamó un penalti sobre Lo Celso
En el minuto 11 del Villarreal - Betis, una internada de Junior por la banda izquierda continuaba con un centro al área que pilló a contramano a Rafa Marín e iba dirigido a Cucho Hernández, quien esperaba en posición de delantero. Renato Veiga hizo ... un escorzo para corregir su posición y se tiró al suelo viendo cómo podía tapar el remate del colombiano, franco para poder abrir el marcador con su pierna izquieda preparada. Tiró el atacante bético y Renato Veiga se lanzó al suelo con la mano extendida y apoyada.
De tal forma lo hizo el zaguero local que el balón impactó en su mano izquierda extendida tapando la posibilidad de que el balón fuera a la meta de Arnau Tenas y el disparo salió rebotado y desviado hacia la banda, donde lo tomó Antony.
La gran ocasión para el Betis se esfumó por esa clara mano que ni Hernández Maeso ni González Fuertes señalaron como penalti debido a que consideraron que al estar la mano apoyada en el suelo cumplía con la normativa que especifica que en esa circunstancia no se debe sancionar.
¡Renato Salvador Veiga en acción! 🦸🏻♂️#VillarrealRealBetis | #LaLigaHighlights pic.twitter.com/IhWE6ck62H— Villarreal CF (@VillarrealCF) October 18, 2025
Lo más curioso de la acción, que se ha hecho viral en redes sociales con las protestas de los aficionados (en el campo reclamaron penalti varios jugadores, sobre todo Cucho), es que ha sido el propio Villarreal el que ha difundido este clip con el siguiente texto: «Renato Salvador Veiga en acción».
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete