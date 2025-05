«Mamá, perdón, hoy juega el campeón»

Adrián, Ricardo Rodríguez, Sabaly, Carvalho, Altimira, Jesús, Lo Celso y Cucho: hasta ocho futbolistas que no jugaron de titulares contra la Fiorentina saltaron de inicio en Cornellá. Solo los dos centrales —Natan y Bartra— y Antony repitieron titularidad. El mensaje de Pellegrini es claro: el ... Betis dispone de una plantilla amplia y todos sus miembros son solventes y están enchufados. Rotar es la consigna. Sin embargo, en la primera parte, su equipo no dispuso suficientemente del control del balón y no presionó a su rival. No todos los jugadores disputaron sus respectivos duelos con la requerida intensidad. Los locales se adelantaron en un despiste de la zaga verdiblanca. Tan solo la aceleración de Antony en sus reiteradas internadas inquietó al Espanyol. La pericia del portero catalán impidió que el brasileño empatara el partido en varias ocasiones.

En el minuto 59, y perdiendo por 1-0, Pellegrini sacó del campo a Carvalho y Jesús, y dio entrada a Abde e Isco. Lo Celso, Antony e Isco —los tres jugadores más virtuosos sobre el césped— se confabularon para triangular reiteradamente y meter al Espanyol en su área. En el minuto 84, el Betis perdía y se despedía prácticamente de sus opciones de jugar la Champions la siguiente temporada. Pero, cuando llega el agua al cuello, es cuando debe salir a relucir el talento de los jugadores excepcionales. Lo Celso llevaba cuajando un buen partido, haciendo de Isco durante todo el encuentro. El malagueño se ofrece para que Gio le dé el balón, permitiendo que este se desmarque. Le devuelve el esférico. Lo Celso tiene cuatro jugadores por delante. Se zafa del primero con un control orientado. Conduce con rapidez, 'a lo Messi', deja en el suelo a un segundo marcador, y elude a un tercero, antes de disparar desde el punto de penalti con el exterior, poniendo el esférico en la cepa del poste, donde nunca puede llegar el guardameta. El rosarino recoge el balón de la red para sacar pronto desde el centro. Isco se abraza con su compañero. La numerosa afición bética estalla exultante en la grada: hay partido. Seis minutos más tarde, en el 91, Antony recibe el balón en el vértice del área grande. «Es el momento Antony, es el momento Antony, es el momento Antony», repite el locutor televisivo, mientras el brasileño se perfila, dispara y traza, con el balón, una parábola interminable. El esférico se cuela por la escuadra ante la impotente mirada del cancerbero, Joan García, que no puede hacer nada. En las gradas, un crío celebra el gol y exhibe su pancarta: «Antony, el Betis ha iluminado tu vida. ¡Quédate!». Algunos aficionados pericos aplauden el golazo, otros sonríen, entre incrédulos y maravillados. Varios jugadores béticos se echan las manos a la cabeza, tras asistir a pocos metros a semejante obra maestra. Solo Antony parece no asombrarse de lo que ha hecho. Hay quien destaca que el fútbol es, eminentemente, un juego colectivo: ganan los equipos compactos, que funcionan como una orquesta, cada jugador trabajando para que el conjunto no desafine. «Ningún jugador es tan bueno como todos juntos». La frase pertenece a Alfredo Di Stéfano, genio y figura, futbolista de personalidad, de esos que se echaban el equipo encima, capaz él solo de sacar adelante un partido. Sí, obviamente el fútbol es un deporte de equipo. Sin embargo, todas las escuadras que logran disputar la Champions disponen de jugadores talentosos que marcan la diferencia. Lo Celso y Antony mostraron su genialidad, como si los dos artistas compitieran por crear la obra más excelsa. Goles como los suyos justifican pagar una entrada para ver arte en un estadio. No me extraña que una niña bética sostuviera una pancarta, disculpándose por no poder atender convenientemente el día de la madre: «Mamá, perdón, hoy juega el campeón».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión