El Mallorca, uno de los visitantes preferidos del Betis en las últimas temporadas

El Real Betis jugará este domingo (21.00) frente al RCD Mallorca en el estadio de La Cartuja su partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga. Ambos equipos llegan a este duelo con los deberes hechos tras haber superado sus ... respectivos compromisos coperos de mitad de semana.

De las últimas cinco ocasiones que se han visto las caras en territorio bético, los locales han cosechado tres victorias, un empate y tan solo una derrota. Precisamente, esta llegó la temporada pasada por 1-2 con gol de Lo Celso para los verdiblancos, y Dani Rodríguez y Valery Fernández para los visitantes.

Antes de la temporada 24-25, los heliopolitanos obtuvieron tres victorias consecutivas frente a los baleares (2-0, 1-0 y 2-1). En el curso 23-24, Willian José (7') y Ayoze (65') fueron los goleadores del encuentro disputado en la jornada 12. Borja Iglesias fue el encargado de decidir el partido en la temporada 22-23 con un solitario gol en el minuto 48. Más movido fue el choque del año anterior, 21-22, con Álex Moreno abriendo la lata para los béticos en el 25' de la primera parte, Muriqi empatando en el minuto 75 y Willian José definiendo en el 83'.

El partido más animado entre ambos conjuntos se dio en la temporada 19-20, el cual acabó con un empate a tres y varios goleadores ilustres. El actual '19' bético, Cucho Hernández, por aquel entonces jugador del Mallorca, inauguró el marcador con un golazo en el minuto 16. Empataría Sergio Canales de penalti en el 19'. Ocho minutos después, Ante Budimir se encargaría de poner el 2-1, y Fekir puso de nuevo las tablas en el marcador desde los once metros en el 35'. Ya en la segunda parte, Joaquín pondría por delante a los locales con un gran tanto tras una internada en el área partiendo desde la banda izquierda. Por último, Take Kubo (70') puso el 3-3 con un disparo cruzado con su pierna derecha.

El Betis espera poder volver a la senda del triunfo en Liga, tras la derrota del pasado lunes ante el Atlético de Madrid, para reengancharse a la lucha por los puestos Champions, mientras que los mallorquinistas confían en seguir sumando puntos para alejarse de los puestos de descenso a Segunda División.