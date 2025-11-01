Suscríbete a
+Palmera

El Mallorca, uno de los visitantes preferidos del Betis en las últimas temporadas

Los béticos han ganado tres de los últimos cinco encuentros en casa ante los bermellones

Leo Román se lesiona y será baja para el Betis - Mallorca

Isco y Abde, se dan la mano en el Betis - Mallorca de la temporada 23-24
Isco y Abde, se dan la mano en el Betis - Mallorca de la temporada 23-24 Manu Gómez

Fede Tozzo

El Real Betis jugará este domingo (21.00) frente al RCD Mallorca en el estadio de La Cartuja su partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga. Ambos equipos llegan a este duelo con los deberes hechos tras haber superado sus ... respectivos compromisos coperos de mitad de semana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app