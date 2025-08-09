El Málaga - Betis estuvo parado más de quince minutos por la asistencia médica a un aficionado en la grada

El encuentro amistoso Málaga - Betis correspondiente al Trofeo Costa del Sol ha tenido que detenerse al poco de iniciarse y tuvo que estar parado durante más de quince minutos al tener que acudir las asistencias médicas de la Cruz Roja a la grada malaguista para atender a un aficionado que tuvo que ser evacuado de urgencia por un problema médico. El encuentro estuvo detenido durante más de un cuarto de hora.

El aficionado tuvo que ser retirado de la grada al vomitorio en camilla por las asistencias médicas para intentar reanimarle. El duelo se reanudó con un córner a favor de los verdiblancos.

El comunicado posterior del Málaga tranquilizaba a todos: "Las asistencias sanitarias han estabilizado a un aficionado -varón de mediana edad- que se encontraba en parada cardiorespiratoria en las gradas de La Rosaleda, por este motivo se ha detenido el encuentro. El aficionado, que ha reaccionado y tiene pulso, ha sido evacuado a dependencias hospitalarias".

