Suscríbete a
+Palmera

El Málaga - Betis estuvo parado más de quince minutos por la asistencia médica a un aficionado en la grada

El duelo dio comienzo pero en el minuto 3 tuvo que ser parado en una jugada de córner a favor del Betis al acudir las asistencias médicas a reanimar a un seguidor local

Mawuli y Pablo García, titulares en el amistoso Málaga - Betis

El Málaga - Betis estuvo parado más de quince minutos por la asistencia médica a un aficionado en la grada
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El encuentro amistoso Málaga - Betis correspondiente al Trofeo Costa del Sol ha tenido que detenerse al poco de iniciarse y tuvo que estar parado durante más de quince minutos al tener que acudir las asistencias médicas de la Cruz Roja a la grada malaguista para atender a un aficionado que tuvo que ser evacuado de urgencia por un problema médico. El encuentro estuvo detenido durante más de un cuarto de hora.

El aficionado tuvo que ser retirado de la grada al vomitorio en camilla por las asistencias médicas para intentar reanimarle. El duelo se reanudó con un córner a favor de los verdiblancos.

El comunicado posterior del Málaga tranquilizaba a todos: "Las asistencias sanitarias han estabilizado a un aficionado -varón de mediana edad- que se encontraba en parada cardiorespiratoria en las gradas de La Rosaleda, por este motivo se ha detenido el encuentro. El aficionado, que ha reaccionado y tiene pulso, ha sido evacuado a dependencias hospitalarias".

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app