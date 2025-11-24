El mago Isco está de vuelta y renovado: luz para el Betis en un día frustrado por el tropiezo y la roja a Antony

Suscríbete a
La lona con la que el Betis anunció la renovación de Isco manuel gómez
Samuel Silva

El gran día de Isco Alarcón acabó en frustración. Un amargo empate ante el Girona y, sobre todo, una expulsión de Antony que lo dejaría fuera del derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Una jugada fortuita que Galech Apezteguía convirtió en tarjeta roja ... tras consultar el VAR, previo aviso de Pulido Santana. Un árbitro reincidente contra el Betis en esa toma de decisiones en el tiempo de prolongación, que incluso provocó la crítica del capitán bético, poco dado a hablar de los arbitrajes. Un feo colofón para una jornada que el Betis había preparado con mimo para rendir culto a su líder. «Con este árbitro, dos acciones grises nos han dado el máximo castigo. No sé si es casualidad. Nos ha tocado el peor escenario en ambas ocasiones», expresó Isco, el protagonista positivo del encuentro.

