Luque y su anécdota con Lopera: «Estuve a punto de firmar por el Betis, pero cambió todo lo que hablamos el día anterior»

Manuel Ruiz de Lopera tenía estas cosas. Recordado por muchos aquella vez que, por ejemplo, el representante de Iulian Filipescu, que también había que tener cuidado con él, salió a voces limpias de las oficinas de INCECOSA de la calle Jabugo lanzando improperios de todo tipo contra Lopera. Pero quizás de esta anécdota muy pocos tenían conocimiento, al menos en el apartado público. El protagonista en esta ocasión es Albert Luque, exjugador internacional español y de equipos como el Málaga, el Mallorca o el Deportivo de La Coruña, entre otros.

En una entrevista publicada este sábado por el Diario AS, el de Terrasa explicó cuánto de cerca estuvo de convertirse en futbolista del Real Betis y qué ocurrió con el exmáximo accionista del club heliopolitano, fallecido hace poco más de un año. «Yo me reuní con Lopera en el Don Pepe -un hotel de Marbella-. Estuve a punto de firmar. Fue en la época del Mallorca, antes de fichar por el Deportivo. Estuve muy cerca del Betis. Llegamos a un acuerdo», empieza argumentando el exdelantero catalán.

Pero su sorpresa, porque Luque estaba convencido de vestir de verdiblanco, llegó el día siguiente: «Quedamos para firmar el contrato y me había cambiado todo lo que hablamos el día anterior (ríe). Lo neto era bruto. Luego me quería pagar con no sé cuántas empresas, todo muy raro. Y le dije que no, que me dijera las cosas claras. Al final no pudo ser. Pero sí estuve muy cerca del Betis». Un clásico en las negociaciones de Lopera, con un entramado empresarial y societario detrás que se conoció bastante tiempo después.

Terminaba relatando Albert Luque sobre el Betis que «es un club que siempre me ha encantado», para recordar un gol que le marcó a los verdiblancos con la camiseta del Málaga y que significó el descenso a segunda de los béticos: «Le pido disculpas -al club y a los seguidores- y es verdad que los aficionados béticos me lo recuerdan mucho. También José María Nogués, que me dice que le quité el sueño de entrenar al Betis en Primera. Recuerdo el gol como si fuera ayer», finalizó.