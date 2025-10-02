Ludogorets - Betis: Bulgaria pone a prueba a las rotaciones del Betis

En el Betis todos tienen protagonismo. No en vano 23 de sus futbolistas ya han sido titulares esta temporada. Sólo faltan Adrián, Isco y Chimy. Cada uno por una causa diferente. Llega el primer viaje largo en la Europa League (Bulgaria) en una ... semana que acaba con desplazamiento fuera de casa ante un rival que apunta a ser directo para los puestos europeos (Espanyol). La combinación perfecta para hacer una rotación masiva. La especialidad de Pellegrini en estas campañas tan exitosas ha sido saber darle a cada uno el tiempo que necesita porque con el empuje de todos se llega más lejos. Así lo ha hecho en cada año y de esta forma quiere gestionar a su plantilla en este curso de tan altas expectativas. Hoy en Razgrad ha de ser de la misma forma. Muchos cambios con respecto al once que saltó ante Osasuna y una mentalidad de ambición de principio a fin para aprender también de lo sucedido el pasado curso, cuando en la primera fase de la Conference hubo un par de despistes (Legia de Varsovia y Mlada Boleslav) luego corregidos con brillantez en los cruces. Ahora toca el Ludogorets, a todas luces rival inferior al Betis pero que juega como un grande en su país (catorce ligas consecutivas lleva).

Los cambios en la alineación son esperados dentro y fuera del vestuario. Álvaro Valles en la portería para aplicar la rotación que pretende Pellegrini de cara a que la competitividad crezca en cada puesto del once. El rinconero ha disputado tres encuentros este curso (Celta, Athletic y Levante) y se estrenará en Europa. Según lo ensayado, también habrá permutas en los laterales, con Aitor y Junior en lugar de Bellerín y Ricardo, que respirarán en esta ocasión. En el centro de la zaga no hay para más con las lesiones de Bartra y Llorente, con lo que Natan y Valentín seguirán contando con minutos para afianzar su coordinación y entendimiento. Por delante de ellos está previsto que descanse Amrabat y tenga espacio Altimira, posiblemente con Marc Roca al lado. Antony lo ha venido jugando todo y Chimy se estrena como titular este curso con minutos en Europa semanas después de frustrar su salida a México. Lo Celso es fijo en la mediapunta tras descansar frente a Osasuna, con Riquelme en la izquierda dándole aire a Abde y Bakambu arriba, como recambio natural y acertado de Cucho. El congoleño tiene una media de un gol cada 55 minutos aprovechando el tiempo de juego que se le da. De esta forma sólo repiten los centrales y Marc Roca en el once con respecto al duelo ante Osasuna. Unos cambios que ponen a prueba en Europa el nivel del plantel verdiblanco.

Y es que ha de ver el chileno la voluntad de sus hombres menos habituales en la intención de ganarse más minutos en la rotación más alta de esta temporada. Es el momento de darle tiempo de juego a todos y con tantas variaciones ningún futbolista podrá decir que no ha tenido oportunidades en este arranque del curso. Incluido Chimy, que lleva un mes sin participar y que directamente saldrá de inicio, según los ensayos. Hay que ver el rendimiento de Lo Celso, a quien parece haberle quitado el sitio en LaLiga Fornals a pesar de que el argentino estaba llamado a ser el sustituto de Isco en la mediapunta. Las variaciones en la portería, laterales, mediocentros y nueve responden a los cambios sanos y lógicos, mientras que en la izquierda se verá si Riquelme puede hacerse acreedor de mayor confianza. En todo caso, Pellegrini contará a su lado con un banquillo de auténtico lujo con futbolistas en gran nivel de forma como Fornals, Antony, Abde o Cucho Hernández, con los que puede cambiar el signo de un partido en cualquier momento, como ya sucedió ante el Forest con la entrada del castellonense y el colombiano.

La clave va a ser no pensar en LaLiga sino en lo que tiene por delante el equipo esta tarde-noche en Bulgaria. Centrar el foco y atender a lo más inmediato, que tiene importancia de por sí. Repite Pellegrini que los puntos que se pueden perder para siempre son los de la competición en Primera, que los de Europa en la fase de grupos vuelven si uno pasa a los cruces, porque a partir de ahí ya no hay memoria. Eso sucedió la pasada campaña, superando al Vitoria de Guirmaraes en el play off y llegando después a la finalísima de Breslavia. En la Europa League todo será más exigente pero es que en la competición que da de comer, LaLiga, el equipo de Pellegrini tiene la exigencia de subir ese peldaño que le haga al menos luchar por la Champions hasta el final del curso.

Alineaciones probables Ludogorets Padt; Andersson, Kurtulus, Almeida, Son; Duarte, Pedrinho, Stanis; Marcus, Caio Vidal y Bille.

Padt; Andersson, Kurtulus, Almeida, Son; Duarte, Pedrinho, Stanis; Marcus, Caio Vidal y Bille. Real Betis Álvaro Valles; Aitor, Natan, Valentín, Junior; Altimira, Marc Roca; Chimy, Lo Celso, Riquelme; y Bakambu.

Árbitro Daniel Weinberger (Austria).

Estadio Ludogorets Arena (18.45 / Movistar Liga de Campeones).

El Ludogorets llega tras haber ganado su primer partido en la fase de liga, ante el Malmö en Suecia por 1-2 (goles de Stanic y Bille), y después de haber sido apeado en la previa de la Champions por el Ferencvaros. Sólo tiene a siete jugadores búlgaros en su plantilla profesional y sí una amalgama de brasileños, ecuatorianos, alemanes, españoles, ecuatorianos, ghaneses, checos, suizos... El entrenador es el portugués Rui Mota y la secuencia que lleva el Ludogorets esta temporada es de equipo indiscutiblemente ganador, aunque en la Europa League tendrá más exigencia. Su estadio es pequeño y sólo puede albergar 11.000 espectadores, entre los que habrá algunos béticos furtivos que desafían la prohibición de la UEFA.

Un encuentro en el que no conviene relajarse y sí solventar con tres puntos que le permitan al Betis subir escalones en la clasificación de la Europa League y afrontar con mayor comodidad el calendario que se avecina. Estos duelos ante rivales de menor fuste como el Ludogorets, Dinamo de Zagreb, PAOK y Utrecht han de servirle a los de Pellegrini para garantizar su presencia en octavos de final. El empate ante el Forest se dio por bueno por el desarrollo del partido y por el buen gusto del tramo final. La resolución de una semana cargada en casa con dos victorias y una igualada ha de tener continuidad estos días con el doble turno visitante en Bulgaria y en Cornellá.