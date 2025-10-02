Suscríbete a
Ludogorets - Betis: Bulgaria pone a prueba a las rotaciones del Betis

Pellegrini cambiará prácticamente todo el once para seguir repartiendo protagonismo en un duelo en el que busca en Bulgaria el primer triunfo en esta Europa League

Valles, Aitor, Junior, Altimira, Chimy, Riquelme, Lo Celso o Bakambu apuntan a ser las principales novedades en la formación inicial

Dónde ver Ludogorets - Betis: canal de TV y streaming online del partido de la UEFA Europa League 2025-2026

Bakambu busca un balón durante el entrenamiento del Betis en la ciudad deportiva
Bakambu busca un balón durante el entrenamiento del Betis en la ciudad deportiva víctor rodríguez
En el Betis todos tienen protagonismo. No en vano 23 de sus futbolistas ya han sido titulares esta temporada. Sólo faltan Adrián, Isco y Chimy. Cada uno por una causa diferente. Llega el primer viaje largo en la Europa League (Bulgaria) en una ... semana que acaba con desplazamiento fuera de casa ante un rival que apunta a ser directo para los puestos europeos (Espanyol). La combinación perfecta para hacer una rotación masiva. La especialidad de Pellegrini en estas campañas tan exitosas ha sido saber darle a cada uno el tiempo que necesita porque con el empuje de todos se llega más lejos. Así lo ha hecho en cada año y de esta forma quiere gestionar a su plantilla en este curso de tan altas expectativas. Hoy en Razgrad ha de ser de la misma forma. Muchos cambios con respecto al once que saltó ante Osasuna y una mentalidad de ambición de principio a fin para aprender también de lo sucedido el pasado curso, cuando en la primera fase de la Conference hubo un par de despistes (Legia de Varsovia y Mlada Boleslav) luego corregidos con brillantez en los cruces. Ahora toca el Ludogorets, a todas luces rival inferior al Betis pero que juega como un grande en su país (catorce ligas consecutivas lleva).

