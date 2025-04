La lucha por la Champions en el Betis - Villarreal según Marcelino: «No será definitivo»

Partido trascendental en la lucha por las plazas de Champions League el que se celebrará este Domingo de Ramos en el Benito Villamarín. El Betis recibe al Villarreal (18.30 horas) con la intención de prolongar su impresionante racha de resultados y quedar más cerca de conseguir clasificarse para la máxima competición continental. Marcelino García Toral, técnico del cuadro castellonense, no esconde que el partido tiene gran relevancia en las ambiciones clasificatorias de ambos clubes, pero asegura que lo que ocurra tendrá opción de ser revertido en las jornadas finales.

«Para el que gane será un punto a favor, pero no será definitivo», comentaba el viernes en sala de prensa. «Considero que, si ganamos, no sería definitivo ni mucho menos, aún teniendo un partido menos. Nosotros tenemos que centrarnos solo en este partido. Luego en los siguientes. El equipo que tenga más continuidad en el esfuerzo y en el rendimiento será el que logre la mejor clasificación posible. No es una cuestión de decir ganamos y ya está. Simplemente nos da un punto más para continuar con la pelea. Si quedasen 3 o 4 jornadas, hablaríamos de un partido determinante», explicaba el asturiano que entiende que el partido de Conference League no habrá causado un gran desgaste en el Betis: «Tiene una plantilla amplia y con opciones para elegir a jugadores frescos. Ayer tampoco jugó contra un rival que le impusiese mucho desgaste. No me parece algo determinante en el resultado del próximo partido. Siempre digo que los equipos que juegan competición europea es porque el año pasado estuvieron en la parte alta de la tabla. Ser equipo de Europa siempre te da un plus competitivo».

Al ser preguntado por el gran momento por el que atraviesa el Betis, Marcelino reivindicó que «nosotros también estamos muy bien». «Sus números son muy buenos. Es evidente. Han ganado siete partidos y dos empates de los últimos 10 partidos. En LALIGA, llevan seis partidos sin perder. Pero repito que nosotros también estamos bien. Estamos convencidos de que tenemos argumentos para ganar este partido. Demostramos un buen nivel ante el Athletic. La falta de acierto nos privó de conseguir los tres puntos. Nos falta algo de acierto de cara a portería. Ellos son un equipo complicado de batir y muy consistente. Somos capaces de llegar al área rival y eso debemos mostrar ante el Betis. Sé que va a ser difícil, pero como son todos los partidos. Están en su mejor momento, pero eso no nos resta ánimo», argumentaba.

«El Betis, con las incorporaciones que ha hecho en la segunda vuelta, y la recuperación de Isco, que está dando un rendimiento altísimo, la aparición de Jesús, les ha hecho ser más solventes de lo que lo han sido en la primera vuelta. También tuvieron una fase de muchas lesiones y sumaron pocos puntos. Ahora en dinámica positiva, pues suman más puntos. Están entrenados por un técnico muy bueno, por su trabajo, trayectoria, experiencia y capacidad», añadía poco después.

Más temas:

Villarreal CF