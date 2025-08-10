Losada salió con molestias en el tobillo tras una entrada en el tramo final del Málaga - Betis

Isco no fue el único jugador del Betis lesionado en el duelo del Trofeo Costa del Sol ante el Málaga. El capitán verdiblanco tuvo que abandonar el terreno de juego en el descanso tras una entrada de Larrubia en el tobillo que tuvo que ser intervenido en dos ocasiones el pasado curso y está pendiente de las pruebas médicas para conocer el alcance definitivo de su lesión. Pero también otro jugador bético fue afectado por la entrada de un rival. Iker Losada tuvo que ser atendido al término del encuentro por una patada también en el tobillo.

El gallego había salido al campo para jugar la última media hora del partido. Saltó en lugar de Mawuli. Reaparecía Losada después de haber sido citado en los primeros amistosos, salir de la rotación de Pellegrini y perderse la concentración en Inglaterra por Covid. La negociación para su salida bien como cedido o a través de un traspaso se estancó.

Losada ha tenido una consideración diferente a los descartes que sí han sido apartados de la dinámica de forma clara como ha sucedido con Fran Vieites, Perraud, Mendy o Borja Iglesias. Y entró en la citación en La Rosaleda y tuvo minutos.

No gozó de mucho protagonismo Losada pero tuvo al fin minutos en la pretemporada después de varios encuentros sin aparecer pero la mala fortuna se cebó con él dado que recibió una entrada innecesaria de un rival que le afectó el tobillo y tuvo que ser atendido. Al salir del estadio hacia el autobús tuvo que ser ayudado por Fran Vieites dado que iba cojeando por la zona mixta de La Rosaleda. Según las primeras exploraciones no tiene nada grave y se espera que pueda estar con el equipo próximamente.

Al término del encuentro ya Bartra se quejaba de la actitud del Málaga y de rivales anteriores en los amistosos: «Está, bueno... es más de lo mismo, patadas a destiempo. Si se paran antes, estas cosas no pasan. Como la de Iker (Losada) al final. Esperemos que quede en un golpe y ya está».

