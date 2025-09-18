Suscríbete a
Llorente entra en el baile de centrales

Pellegrini tiene previsto contar con el madrileño ante la Real Sociedad o el Nottingham Forest teniendo en cuenta las molestias de Bartra y las dudas de la pareja Natan - Valentín

Bartra y Deossa, bajas en el entrenamiento del Real Betis preparando el duelo ante la Real Sociedad

Diego Llorente, durante el entrenamiento del Betis ante Riquelme, Altimira y Marc Roca
Diego Llorente, durante el entrenamiento del Betis ante Riquelme, Altimira y Marc Roca
Mateo González

Manuel Pellegrini tiene previsto contar con Diego Llorente para alguno de los dos próximos encuentros que tiene el Real Betis: frente a la Real Sociedad este viernes en LaLiga o ante el Nottingham Forest el miércoles 24 en el estreno en la ... Europa League. El central madrileño recibió el pasado 30 de agosto el alta médica después de haber vuelto parcial y progresivamente con el grupo desde primeros de ese mes en un proceso que se ha querido tomar con precaución dada la entidad de la lesión muscular que sufrió. No juega desde el Betis - Villarrealdel Domingo de Ramos y esta inactividad ya ha sido compensada con su permanencia continua en los entrenamientos del equipo, que le han hecho estar disponible para los duelos ante el Athletic, antes del parón, y del Levante. Ha estado calentando en la banda pero no tuvo minutos por la dinámica de los encuentros. Ahora sí está previsto que entre en la rotación.

