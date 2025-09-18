Llorente entra en el baile de centrales

Manuel Pellegrini tiene previsto contar con Diego Llorente para alguno de los dos próximos encuentros que tiene el Real Betis: frente a la Real Sociedad este viernes en LaLiga o ante el Nottingham Forest el miércoles 24 en el estreno en la ... Europa League. El central madrileño recibió el pasado 30 de agosto el alta médica después de haber vuelto parcial y progresivamente con el grupo desde primeros de ese mes en un proceso que se ha querido tomar con precaución dada la entidad de la lesión muscular que sufrió. No juega desde el Betis - Villarrealdel Domingo de Ramos y esta inactividad ya ha sido compensada con su permanencia continua en los entrenamientos del equipo, que le han hecho estar disponible para los duelos ante el Athletic, antes del parón, y del Levante. Ha estado calentando en la banda pero no tuvo minutos por la dinámica de los encuentros. Ahora sí está previsto que entre en la rotación.

Bartra, que durante esta semana sí se ejercitó sin problemas lunes y martes pero que el miércoles ha estado ausente por dolor lumbar, tiene en seria duda su participación ante la Real este viernes en la Cartuja. Esta incógnita le abre más las puertas si cabe a Llorente para retomar el protagonismo en esta rotación entre centrales que el cuerpo técnico del Betis espera que sea fructífera en una temporada con tantos frentes abiertos.

También incide que no convenció la actuación de Natan y Valentín Gómez, dos zurdos, en el centro de la defensa en el choque ante el Levante. En los minutos iniciales el desconcierto fue grande en esa línea y producto de ello el marcador se complicó con el 2-0 que luego sólo pudo igualar el equipo con su ofensiva en el tramo final de la primera mitad y durante toda la segunda. No quiere Pellegrini castigar a Valentín en este sentido pero sí buscará repartir minutos para darle entrada a Llorente desde ya en este baile de centrales y ganarse la confianza de todos.

Llorente siempre fue titular indiscutible estando sano con Pellegrini y se convirtió en uno de los baluartes del equipo la pasada temporada. Ahora está ya en disposición para jugar de inicio pero no está claro que pueda aguantar los 90 minutos al ritmo de competición, como ya anunciaba el propio Pellegrini en una rueda de prensa reciente. Decía lo mismo de Antony el chileno y jugó el partido completo ante el Levante aunque al tratarse de un futbolista de carácter ofensivo las circunstancias son diferentes. Igual ocurre con Marc Roca, lesionado desde precisamente el duelo ante la Real en el Villamarín del pasado curso, cuando anotó dos goles. El catalán también irá entrando poco a poco en los próximos partidos teniendo en cuenta que ahora en su zona ha crecido la competencia con la llegada de Amrabat.