Así llega el Betis al derbi contra el Sevilla: clasificación y últimos resultados

Con Manuel Pellegrini renovado, el Betis encara un nuevo derbi en Nervión con cinco puntos de ventaja sobre el Sevilla. Una distancia prudente, que no sideral, a pesar de la diferencia que hay actualmente entre ambos proyectos. Los verdiblancos tienen marcado el ... objetivo de clasificarse para la Champions League, algo que no ha hecho aún Pellegrini en los años que lleva ocupando el banquillo heliopolitano.

No parece que el Betis vaya a tener problemas para finalizar la competición consiguiendo una plaza europea. No obstante, sí es cierto que ha patinado últimamente en algunos duelos en los que tenía que haberse impuesto para dar paso más en firme hasta los puestos Champions, tal y como está haciendo el Villarreal. De esta forma, los verdiblancos sólo han sumado cinco puntos de los últimos doce, un balance algo pobre teniendo en cuenta que, quitando la derrota ante el Atlético de Madrid (0-2), que podría ser razonable, el Betis no ha logrado puntuar de tres ante Valencia (1-1) y Girona (1-1), aunque sí que se impuso con contundencia ante el Mallorca en el estadio de la Cartuja por 3-0.

Estos tropiezos han provocado que el Betis ocupe la quinta plaza igualado a puntos con el Athletic Club, ambos equipos cuentan con 21 y se encuentran a siete del Atlético de Madrid, que actualmente está en la cuarta posición. Por el momento, la quinta plaza no da acceso a la Champions League, habrá que ver la evolución de los diferentes clubes españoles en las competiciones europeas para que el coeficiente otorgue alguna plaza más, tal y como pasó la pasada temporada. De conseguirla este año, el Betis es claro candidato a quedarse con ella.

De esta forma, los de Manuel Pellegrini llegan a este primer derbi de la temporada con el objetivo más o menos encauzado y con cinco puntos de ventaja sobre el Sevilla, el cual se encuentra en territorio de nadie, tras un razonable arranque liguero. Los de Almeyda sólo han logrado dos victorias en casa, aunque suelen competir bien los derbis sevillanos en Nervión. Para el técnico bético, es una asignatura pendiente ganar al Sevilla en su feudo, puesto que los dos derbis que ha logrado ganar han sido en casa verdiblanca. Aunque huyen del papel de favoritos, son conscientes de que tanto por plantilla como por presupuesto y objetivo, el Betis llega con más expectativas a esta 14ª jornada de LaLiga.

Si bien es cierto que visitarán el Sánchez-Pizjuán con las ausencias de Isco, Amrabat, Bellerín y Antony, mientras que Lo Celso es duda. No es poca poca. A su favor, tienen que el Sevilla también ha perdido piezas muy importantes en su esquema como lo son Rubén Vargas y Gabriel Suazo. Mientras que Azpilicueta es duda, aunque se está entrenando para ponerse a punto para su primer derbi sevillano.