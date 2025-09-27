Lisci destaca el «talento individual descomunal» del Betis

El Betis y el Osasuna completarán el domingo futbolístico de LaLiga en el estadio de la Cartuja. En la víspera del encuentro, el técnico italiano Alessio Lisci se ha referido al hecho de jugar a domicilio ante el equipo verdiblanco.

«Es un partido difícil, no se gana ahí desde 2014, más allá de una clasificación en Copa del Rey. Es un partido difícil, ellos son un equipo que no tengo que decir yo el nivel que tienen porque es evidente y con un talento individual descomunal, pero eso es lo bonito del fútbol. Estamos compitiendo muy bien fuera de casa, está siendo difícil para todos ganarnos, aunque nos han ganado todos, y esperemos revertir esta dinámica«, ha comentado Lisci en la rueda de prensa ofrecida este sábado.

Llega el Osasuna al encuentro con siete puntos, todos ellos firmados en su estadio. A domicilio no ha puntuado en ninguna de las jornadas ya que perdió ante el Real Madrid (1-0), Espanyol (1-0) y Villarreal (2-1).

«Hay que afinar los detalles pero estaría mucho más preocupado si el equipo no generase fuera de casa, si los partidos no estuvieran competidos… estamos pasando por un calendario fuera de casa tremendamente difícil, pero me da igual porque hemos ido a todos los campos a estar en el campo y lo hemos demostrado, así que los resultados vendrán», piensa Lisci.