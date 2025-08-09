El Lille elogia a Romain Perraud: «Tiene una mentalidad extrordinaria»

Betis y Lille pactaron el jueves el traspaso de Romain Perraud y este viernes por la tarde se hizo oficial su contratación. «Sí, puedo confirmar el acuerdo», había asegurado horas antes Olivier Letang, presidente del conjunto galo, cuando se lo cuestionó por Perraud durante la ronda de preguntas en las presentaciones de Nathan Ngoy y Felix Correia.

Como informó esta edición, el Betis percibirá 3,5 millones de euros con bonus incluidos por la transferencia del lateral zurdo, con lo que recuperará la inversión realizada el pasado verano. Tras el fichaje de Junior Firpo, la dirección deportiva le venía buscando una salida a Perraud, que ya se había quedado fuera de las últimas convocatorias de Pellegrini.

El interés del Lille se remontana a hace varias semanas, aunque la negociación no ha sido sencilla, ya que el Betis siempre dejó claro que quería un traspaso por una cantidad al menos similar a la pagada hace un año. El conjunto francés, que manejó otras alternativas, dio el paso adelante en estos últimos días hasta certificar este viernes el acuerdo, una vez que se completaron las pruebas médicas.

El lateral ya abandonó en la noche del jueves la concentración en Marbella y el viernes puso rumbo a Lille para finalizar su incorporación. «Es un jugador al que sigo desde hace mucho tiempo y al que quise fichar desde hace unos años, pero se marchó a la Premier League. El mercado de laterales izquierdos es bastante complejo. Es alguien con experiencia y que puede integrarse de inmediato en la plantilla. Además, tiene una mentalidad extraordinaria. También buscamos fichar a otro jugador para esta posición», aseguró Letang para explicar la incorporación del lateral.